Independencia Judicial: Terán se escuda en los supuestos chats con la fiscal Salazar

Pide nulidad por se un perseguido de la fiscal. Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Independencia Judicial, en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) expondrá su acusación formal contra los 12 procesados, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, basó su defensa en los supuestos chats que mantuvo con la fiscal Diana Salazar. Según él, estos chats demostrarían que la Fiscalía dirigió una investigación en su contra y sin sustento para perseguirlo.

Terán, quien está asumiendo su defensa y es uno de los 12 procesados en este caso por el delito de obstrucción a la justicia, aprovechó la primera parte de la diligencia para introducir al expediente los supuestos chats que dice haber mantenido con la fiscal general, Diana Salazar.

Explicó que debido a las características de su cargo como presidente de la Judicatura mantenía comunicación permanente con Salazar. En dichas conversaciones, Terán, señala que la fiscal de la nación conocía de las investigaciones del caso aún cuando estaba fuera del país. Algo que -para él- constituye una violación procesal que podría anular el caso.

Las imágenes presentadas por Terán durante la audiencia Independencia Judicial. Cortesía

Los supuestos chats

— Wilman Terán: Dicen que vienes contra mí?

— Diana Salazar: Obstrucción a la justicia. El reportaje de FY es lapidario, según me cuentan. No lo he visto. Con eso nos vamos.

— Wilman Terán: Entonces sancionar un acto disciplinario es obstrucción a la justicia?

— Diana Salazar. Que la ip lo diga. Yo no he visto elementos. Estoy retornando de México.

Sobre Salazar

Al iniciar su intervención, Terán dedicó unas palabras a la fiscal Diana Salazar, quien fue reemplazada durante la diligencia por el fiscal subrogante Wilson Toainga: "Si hice algo que pudo haberla resentido, no ha sido con la intención de ocasionarle ninguna afectación”.

Terán también aprovechó su comparecencia para hablar sobre su estadía en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Afirmó ser víctima de amedrentamiento y, a pesar de no ser un prisionero de alta peligrosidad, señaló que es custodiado por militares fuertemente armados que, durante sus comparecencias vía Zoom, lo mandan a callar y lo golpean por la espalda.

¿Qué se investiga en el caso Independencia Judicial?

El caso Independencia Judicial es una investigación por el delito de obstrucción a la justicia. Este comienza a partir de la destitución, con dos votos, de cinco, del entonces juez Walter Macías.

