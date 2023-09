El 'vuelco' en la movilidad de Quito se empezará a sentir en 2024

El Municipio de Quito continúa trabajando en un Plan de Movilidad que sería aplicado en la ciudad desde 2024 y plantea cambios profundos, los mismo que son una demanda de los habitantes de la capital desde hace varios años.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que el objetivo de la propuesta es conectar primero los medios de transporte municipales como el Metro, el Trolebús y la Ecovía. Posteriormente, estos con los buses convencionales que son operados por privados.

En esta estrategia jugará un papel importante la tecnología, porque se busca implementar un Sistema Integrado de Recaudo con una tarjeta y otros sistemas de cobro que vayan supliendo a las formas tradicionales de pago.

Entre otras medidas, se modernizará la flota de buses que circulan en Quito dando un salto a vehículos eléctricos. Para eso, el Municipio ya adquirió 55 nuevos trolebuses con esas características.

En otras ocasiones, Muñoz se ha referido a otras acciones que podría implementar para mejorar la movilidad en la capital. Por ejemplo, está pendiente una decisión sobre el Pico y Placa que podría extenderse por todo el día.

No se descarta la construcción de un Metroférico para aplacar el tráfico para solventar el caos que se forma desde los valles de Tumbaco y Cumbayá. Esa no es la única idea que se baraja sobre el tema.

Según el Municipio, la puesta en funcionamiento del Metro, prevista para inicios de diciembre, será una oportunidad para poner a funcionar los planes ya que según las estadísticas del cabildo el 70% de habitantes de Quito se moviliza en transporte público.

“A mediano plazo, si seguimos comprando carros en Quito, nadie podrá sacar el automotor ni del garaje. En la Semana de la Movilidad he pedido imágenes con drones para verificar las colas de tráfico y una valoración técnica para tomar la mejor decisión concomitante con el Metro y mientras no tenga una respuesta técnica, no moveremos el Pico y Placa“, ha dicho el alcalde.

