Los votos que desagradaron a la dirigencia del correísmo

La aprobación de la quinta ley urgente, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, contó con el voto favorable de siete asambleístas del correísmo, a pesar de que el bloque mostró su rechazo a la propuesta anteriormente.

Pamela Aguirre sobre apoyo a Ley de Turismo: "No significa que estemos divididos" Leer más

Pero este accionar no fue bien visto por Luisa González, presidenta de esta organización política. En medio de sus actividades en Europa, anunció medidas contra los que votaron a favor. “Se abrirán procesos disciplinarios internos a los siete asambleístas... La campaña electoral ya empezó porque no es solo una campaña, es la recuperación de la dignidad de todo un pueblo”, dijo la excandidata presidencial en un encuentro con migrantes en Madrid.

Diario EXPRESO intentó dialogar con quienes votaron a favor para que expongan las razones de su postura, pero la única que respondió fue Pamela Aguirre, quien alertó del hecho, aunque no todos sus compañeros entendieron las razones.

Comportamiento. Las acciones de los asambleístas muestran una anomalía en el discurso mayoritario del bloque correísta. ¿Estrategia o contrariedad?



“En mi caso es un tema de provincia, pero eso no significa que estemos peleados, distanciados. Yo lo expliqué al buró político de Revolución Ciudadana y a mis compañeros de campaña, y muchos de ellos han entendido que además de un proyecto político somos representantes de provincias y no todos los territorios son iguales y tienen las mismas necesidades”, expresó.

Umajinga habla sobre el apoyo parcial del correísmo a la Ley de Turismo Leer más

Sin embargo, Ricardo Ulcuango, también de RC, dijo que la bancada tenía la postura clara. “Si quieren distorsionar colocando lindos nombres en el título, pero el contenido de la ley no beneficia al pueblo. Nosotros no apoyamos”. Y sobre el argumento de Aguirre, opinó que “los legisladores somos responsables a nivel nacional, no de un territorio”.

El analista político César Febres Cordero recordó que no es el primer hecho que deja ver marcadas diferencias, pero cree que si llega a darse un llamado de atención, es curioso que se establezcan acciones contra Pierina Correa, porque ella fue quien criticó a Marcela Aguiñaga cuando salió de la agrupación.

(Le puede interesar también: González: "Se llevarán a cabo procesos disciplinarios internos a los asambleístas")

Han dialogado del tema

Aguirre sostuvo que ya habían votado a favor en el primer debate. Pero que la elección favorable de los legisladores de su bancada obedece a los beneficios en ciertos puntos territoriales y que fue comunicado a la bancada.

“Ya hubo episodios anteriores como lo del TLC con China, coincidencia de nombres de quienes se abstuvieron en esa ocasión y ahora votaron a favor. Si es que hay una pelea aquí, ya viene de antes... Hay que tener cuidado con las declaraciones de procesos internos porque puede cambiar o puede que ahora sí explote”.

Asamblea aprueba proyecto de Ley de Turismo Leer más

Febres Cordero agrega que la tienda política, al igual que muchas otras, no tiene transparencia en los movimientos internos de la estructura y sus procesos, lo que la convierte en una agrupación a la que “es difícil seguirle el paso”.

No obstante, para el exministro de Gobierno Henry Cucalón, se trata de una estrategia política más y sostiene que es una práctica evidenciada para mantener públicos contentos.

Con esa votación no significa que se van del partido, es un tema puntual. Así quedan bien con su línea dura porque con esos votos aprobaron, pero otro sector del mismo movimiento mantiene los insultos y críticas al presidente y así siguen jugando a la política y ellos creen que nadie se da cuenta Exministro de Gobierno, Henry Cucalón

Mientras que el consultor político Oswaldo Moreno, el comportamiento dado por algunos integrantes de la bancada es parte del compromiso "directo o indirecto" que pueda existir con el actual régimen de gobierno.

"A mí no me sorprende que estén votando a favor del Gobierno Nacional, no creo que exista ruptura, es parte del acuerdo en sí. Vota con y para el Gobierno, ellos no son oposición como tal para Daniel Noboa".

Para acceder a acceder a contenido de calidad si límites, ingrese al siguiente ENLACE.