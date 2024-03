Pamela Aguirre sobre apoyo a Ley de Turismo: "No significa que estemos divididos"

La legisladora de la Revolución Ciudadana (RC) y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, votó a favor de aprobar la Ley de Turismo por un tema de provincia.

Aguirre explicó que su bancada votó a favor del primer informe del proyecto, pero que para el informe para segundo debate denunció que se incluyeron temas no debatidos y votaron en contra en la Comisión de Desarrollo Económico. Luego, trás una revisión con los equipos técnicos los temas cuestionados "habrían sido sacados".

Respecto a su caso particular, dijo que en el periodo anterior de la Asamblea Nacional, se aprobó la Ley de Geoparques, que fue incluida en el Código del Ambiente y en esa ley "se logra un impulso para el turismo de Imbabura. Es el único geoparque mundial que tiene Ecuador. No existe otro".

En ese contexto, señaló que el impulso al turismo, a las zonas del geoparque, zonas naturales, se encontraba en esta Ley de Turismo. "Por eso dialogué con mis compañeros de bancada y el buró político, informando que yo tenía un tema particular de la provincia de Imbabura, por haber presentado la Ley de Geoparque y haber logrado que Imbabura sea un geoparque mundial", justificó.

Es un tema de provincia, "pero eso no significa que estemos divididos, distanciados. Yo he explicado esto al buró político de la Revolución Ciudadana donde se encuentra nuestro compañero Rafael Correa, lo he explicado a mis compañeros de bancada y muchos de ellos han entendido que además de debernos a un proyecto político, también somos representantes de determinadas provincias", añadió.

Además de Aguirre, Milton Aguas, Henry Bósquez, Pierina Correa, Marcela Holguín, Xavier Jurado y Jhoanna Ortiz completan la lista de los siete de la RC que apoyaron la aprobación.

"Los siete han puesto en conocimiento de la bancada, previamente, su posición", señaló Aguirre. Aguas, asambleísta de la RC por Galápagos, votó a favor porque esa provincia insular necesitaba algunos temas como el fondo de turismo y Ortíz, de Loja, lo hizo porque buscaba que la reducción del IVA se aplique durante los días que se realiza el Festival Internacional de las Artes Vivas, según refirió Aguirre.

En otros casos ha existido la liberación de otros compañeros para temas específicos y este fue uno, afirmó Aguirre.

Sin embargo, Ricardo Ulcuango, de la RC, dijo que su bancada tenía una postura clara. "Si quieren distorsionar colocando lindos nombres en el título, pero en el contenido de la ley no beneficia al pueblo, nosotros no apoyamos".

Al consultarle sobre el argumento de Aguirre, expresó que "los legisladores somo responsables a nivel nacional, no de un territorio".

