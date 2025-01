Paolo Moncagatta: “El voto es emocional, viene del corazón o las tripas”

Se sincera. Pese a ser politólogo y profesor de Ciencias Políticas, hasta antes del debate, Paolo Moncagatta no conocía sino a ocho de los 16 candidatos presidenciales. Hay tantos y ni la tercera parte tendrían que estar en la papeleta, reflexiona.

Derechos humanos en las elecciones 2025: ¿Quiénes los priorizan y quiénes los omiten? Leer más

- En esas circunstancias y sin buscar entrar en el campo de la futurología, analizando el comportamiento del votante en los anteriores procesos. ¿Qué pasará el 9 de febrero?

- Dos fuerzas políticas sobresalen. Pese a que se hable de una victoria en primera vuelta de una de las dos, lo veo complicado. No son organizaciones políticas en el estricto sentido, podrían ser maquinarias políticas, sin una ideología claramente definida. La Revolución Ciudadana depende del clientelismo y de estrategias populistas para alcanzar cuotas de poder. Por el lado de ADN, de Daniel Noboa, igual, es una corporación y se vuelve una maquinaria política.

- Se acercan las elecciones y el elector no está entusiasmado. ¿Votará porque le toca?

- Hay apatía, desencanto con la política porque no ha logrado satisfacer las necesidades básicas de la mayoría, relacionadas con seguridad, pobreza, desigualdad y crisis como la energética. Vivimos en un país en donde es obligatorio votar, al final los ciudadanos, yo no me incluyo, van por el certificado. Y no votan a favor de un candidato sino porque están en contra de alguien.

- ¿Votan para evitar que un grupo llegue al poder y no porque confían en otro candidato o partido?

- Dicen: ‘tengo miedo que llegue tal partido, votaré para que no llegue’. No votan por un candidato o partido con el que tienen una identificación sólida. En la elección del 2021, la gente no votó a favor de Guillermo Lasso o por sentirse identificada con CREO. Buena parte acudió a votar en contra del correísmo, para evitar que lleguen al poder. Hay ese factor de identidad anti partidista o anti cierto actor político.

Hace 20 años, los partidos ya estaban debilitados. Y Correa les dio la estocada final. Sobreviven con alianzas locales. Paolo Moncagatta

- ¿Por qué?

- Hay una figura que trascendió en la política ecuatoriana, Rafael Correa. Pero no por la cantidad de gente que lo sigue solamente sino por la que desaprueba su gestión y eso define el comportamiento político.

- Entonces, ¿al votante ecuatoriano le mueve el rechazo?



- Para entender el comportamiento del votante hay que conocer dos formas de relacionarse de las organizaciones políticas: clientelismo y el populismo. El primero funciona así: tú consigues que tu barrio me apoye, yo te ofrezco un saco de arroz, una camiseta o un muñeco de cartón o un trabajo en el sector público. En el populismo, un líder carismático como Abdalá Bucaram dice que es fuerza de los pobres, aunque no lo sea; o Rafael Correa, que estaba en contra de los ‘pelucones’ y la ‘prensa corrupta’.

- Y ahora mismo, ¿Luisa González, de la RC; o Noboa, de ADN, logran enganchar?

- Noboa encarna el anticorreísmo y va a salvar al pueblo de eso. Luisa González dice que va a revivir al país, eso siempre han dicho.

Elecciones Ecuador 2025: a los candidatos les falta hacer la tarea en educación Leer más

- ¿El voto del ecuatoriano no es racional ni estudiado?

- Para nada es racional, diría que menos del 10% de ecuatorianos analiza racionalmente los planes o propuestas de política pública o la línea ideológica de los candidatos.

- ¿El voto es más emotivo?

- Pesan las emociones, hay un vaciamiento de propuestas, entonces la gente se identifica con un candidato si baila bonito o se presenta bien en TikTok o usa zapatos rojos o dice una mala palabra y me parece chistoso. El voto en el Ecuador es emocional, viene del corazón o de las tripas, más que del cerebro; también hay el voto anti, está claro y demostrado, yo lo he estudiado.

- Con 16 candidatos, ¿más complicado hacer la tarea?

- Soy profesor de Ciencia Política y antes del debate no conocía sino a ocho de los 16 candidatos. Un mal diseño del sistema electoral permite que existan tantos partidos y que cualquiera pueda apoyar y auspiciar a un candidato. La fragmentación en la papeleta no le conviene al ciudadano. No me arriesgo a decir que puede haber dinero sucio, pero hay algo. Un absoluto desconocido adquiere algo de notoriedad.

Biografía del entrevistado

Es Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociales por Universitat Pompeu Fabra (España). Licenciado en Artes Liberales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en donde se desempeña como decano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. Productor e intérprete musical.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!