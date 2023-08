Los candidatos a la Presidencia de Ecuador exponen este domingo 13 de agosto, ante sus electores, los planes de gobierno en un debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Siete de ellos comparten sus ideas en este evento marcado por la ausencia de Fernando Villavicencio, el postulante asesinado por sicarios el pasado miércoles 9 de agosto.

En el careo participan el ambientalista Yaku Pérez (alianza Claro), la correísta Luisa González (Revolución Ciudadana), el empresario Xavier Hervas (RETO), el exlegislador Daniel Noboa (ADN), el exvicepresidente de la República Otto Sonnenholzner (Actuemos), el experto en seguridad Jan Topic (País sin miedo) y Bolívar Armijos (Amigo).

La cita se da en Quito, en el canal público Ecuador TV, a una semana de las votaciones del 20 de agosto, con más de 13 millones de ecuatorianos facultados para acudir a las urnas.

Los temas de interés nacional que se tratan son:

Seguridad

Régimen Económico

Política Social

Democracia, Institucionalidad y Participación Ciudadana

Sostenibilidad, gestión de riesgos y conservación del medioambiente

Sigue el minuto a minuto del debate presidencial 2023 y la transmisión en vivo, con EXPRESO, desde las 19:00

El debate arranca deplorando el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. El podio reservado para el aspirante presencial permanece vacío y se realizó un minuto de silencio en memoria del político. En un video de 30 segundo por cada candidato, se presentan a los restantes 7 candidatos que están presenten.

TEMA: SEGURIDAD E IMPACTOS DE LA DELINCUENCIA

¿Cómo hará para desmantelar el poder de esta mafias al interior del centro de rehabilitación y que medidas hará para rehabilitar y reintegrar a los reclusos y cómo lo financiará?

Jan Topic: "El Ecuador está sometido por el miedo y la desesperanza. Por eso cuento contigo para implementar el plan Cero Tolerancia. Retomar el control de las 36 cárceles del país, de nuestras fronteras. Para que nunca más ingrese el narcotráfico y armamento ilícito a nuestras calles. Liderar, equipar y entrenar a nuestra fuerzas del orden y entrar. Intervenir con todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve le dinero sucio de los narcos y los corruptos. Lo importante es la voluntad, la determinación y la mano dura erradicar la delincuencia en Ecuador.

Bolívar Armijos: "Hay que separar a los delincuentes reincidentes que han puesto en zozobra al pueblo. Hay que dividir a las personas con delitos menores en una cárcel y a los peligros en otros. Lo vamos a financiar con lo recursos que genera el petróleo, la minería y cobre para atender y darle una verdadera rehabilitación social".

¿Qué medidas urgentes propone para alcanzar una visión integral de la situación y proyectar una estrategia de seguridad que incluya a la población y no la margine aún más?

Luisa González: "Lasso y sus candidatos nos sumieron en la delincuencia permitiendo que el narcotráfico y las bandas se tomen el Estado...". En este momento la candidata es interrumpida porque no elaboró la respuesta relacionada a la pregunta. "Este Gobierno nos sumió en la delincuencia, el dolor, la muerte...". Se vuelve a interrumpir a la candidata por le mismo motivo. "Les pido por favor que respete mi idea que es lo que quiere escuchar el pueblo... Así es cómo les ha cortado el derecho a los ecuatorianos. Hay que fortalecer a la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, sistema de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional. He hablado con los embajadores de la Unión Europea. Vamos a rescatar la seguridad".

Otto Sonnenholzner: Vamos a retomar la seguridad en nuestro país. No sé de qué 3 mil millones de dólares me habla la señora González del Gobierno que ella promovió, no yo...". El candidato es interrumpido por no ceñirse a la pregunta. "Respaldando a la fuerza pública. Permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano sepa que le van a dar el tiro que se merece. Que cuando atente contra la vida de un ciudadano van a ir a un régimen de máxima seguridad de verdad para que cumpla la condena que se merece. Limitando, con todo el respeto a los ciudadanos extranjeros, el ingreso de ciudadanos con pasado judicial al país, haciendo que retomemos la confianza en nuestras instituciones. Sin justicia no habrá paz"

¿Qué hará usted en la presidencia para tomar una decisión sabiendo que es la más alta autoridad de las Fuerzas Armadas?

Daniel Noboa: "El presidente es el comandante en jefe. Soy y seré el máximo responsable cuando esté sentado en el sillón presidencial. Es importante darle las herramientas y el respaldo. La última responsabilidad la asumiré yo".

Yaku Pérez: "Soy el único candidato con maestría en Derecho Penal y Criminología. Conozco de la etiología del delito por lo tanto en nuestro Gobierno vamos a actuar con acciones preventivas, disuasivas y de represión. Es decir, con mano firme contra el crimen organizado. Darle patrullaje permanente con Fuerzas Armadas y la Policía. También con mano extendida para llegar con maestros, con médicos, devolver la educación, trabajo y políticas sociales. Sin seguridad ciudadana no hay trabajo, salud ni protección de la vida de los ciudadanos".

¿Cuáles serán los componentes de una política de puertos inteligentes y seguros, si su Gobierno considera esto una prioridad?

Xavier Hervas: "Es una prioridad. Hay que militarizar los puertos marítimos y los aeropuertos. Ecuador se volvió el país de exportación de la droga y volviéndonos en un país de consumidores. Hay que tratar el problema de la droga como una de salud pública. Necesitamos que no sea tan fácil exportar la droga colombiana desde Ecuador. Siete meses ya están los escáneres en Guayaquil y aún no los pueden operar. Esa es la razón para militarizar los puertos. Hay que darle la seguridad para que esos escáner nos digan los contenedores contaminados. Necesitamos cooperación internacional y declaras a los grupos delincuenciales como terroristas".

TEMA: RÉGIMEN ECONÓMICO Y CREACIÓN DE EMPLEO

La competitividad es una herramienta clave que permite a los Estados crear estrategias para aumentar la venta de sus productos en mercados internacionales. Ecuador está en el puerto 90 entre 144 economías a nivel mundial. ¿Cuáles serán los tres principales ejes que impulsará en mejora de este tema?

Bolívar Armijos: "Vamos a fortalecer la agroindustria. Vamos a fortalecer el trabajo de las empresas mineras que pueden inyectar recursos a la economía. Con estos recursos entregaremos para mejorar el agro. El turismo la capacidades del Gobierno. De igual formar capacitaremos a nuestros exportadores y con las comunas, pequeños y medianos y grandes productores. Mi Gobierno invertirá en el agro y en su tecnificación".

Daniel Noboa: "Simplemente no somos competitivos. Primero vamos a invertir 300 millones de dólares en la transmisión eléctrica. Hoy tenemos 5 centavos de kilowatt de costo de transmisión, dos centavos más que el mundo desarrollado. Vamos a refinar nuestro petróleo y de esa manera tendremos nuestro diésel nacional. Bajar los costos del agro, del transporte público, del transporte de carga pesada. Es importante tecnificar el agro. Cada pequeño y mediano productor tendrá la oportunidad de tener un estudio de suelo, de competitividad y de demanda internacional".

Ecuador es uno de los dos estados en el continente que aún mantiene subsidio a los combustibles fósiles lo que representa una carga fiscal importante ¿En su gobierno implementará un plan de disminución paulatina o de eliminación?

Jan Topic: "Ninguna de las dos. En mi Gobierno vamos a mantener el subsidio con un apalancamiento enorme tecnológico para mejor focalizarnos. No tenemos control de la frontera sur y perdemos 365 millones de dólares todos los años por gas subsidiado que se va al Perú... Vamos a hacer con tecnología lectura de placas, reconocimiento facial y conectar eso a los carburantes. Un control exacto de cómo se entrega gas, diésel, gasolina subsidia en todo el territorio".

Luisa González: "Vamos a hacer esa refinería (la del Pacífico) ese proyecto petroquímico que nos permita generar a ustedes trabajo..." La candidata es interrumpida porque no responde la pregunta. "El subsidio a los combustibles lo combato teniendo una refinería del Pacífico y un proyecto petroquímico que me permita vender gasolina abajo precio par que la clase medio, transportistas, sector productivo pueda tener combustible a bajo costo. Vamos a generar desarrollo, carreteras, becas con el dinero de esos combustibles".

Tomando en cuenta que en los últimos 15 años el déficit fiscal del Ecuador ha oscilado entre 2 al 11 por ciento del PIB y el Estado gasta más de los ingresos que recibe. Enumere tres medidas que su Gobierno aplicará para eliminar esta brecha.

Yaku Pérez: "Lo vamos a combatir garantizando la seguridad ciudadano. Recuperando la institucionalidad. Tenemos recursos para dar un crecimiento económico y bajar los índices de pobrezas. Nueve mil millones de dólares se va en corrupción. Cuatro mil millones de dólares en corrupción de contratación pública. Son 1.500 millones de dólares que se pueden tener frescos cobrando a los deudores morosos. Tenemos 300 millones de dólares en la negoción de las telefónicas. El dinero alcance cuando no se lo roba.

Xavier Hervas: "Primero que todo recurso fresco que llegue vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción. Segundo, combatir la corrupción y la impunidad que nos lleva a tener sobreprecio por más del 30 %. Tercero, apoyo fundamental a la agricultura. Lo que necesitamos es salir de un modelo extractivista a uno que sea inclusivo, sustentable y productivo. Tenemos varios sectores pero hay que tener coherencia. El presupuesto del Ministerio de Agricultura menos de 180 millones de dólares. La incoherencia del manejo de los fondos públicos es lo que no nos permite transitar".

El sector industrial y la economía popular y solidaria aportan al desarrollo del país con acciones como inversión de capital, infraestrutra y conocimeint. ¿Cuáles será las prinicpales acciones que impulsarpa para atraer inversione al país y desarrollar mejores condiciones productivas y empleo?

Otto Sonnenholzner: "Sin seguridad no vendrá la inversión. Nuestro plan de seguridad busca primero reestablecer las condiciones mínimas de seguridad para fortalecer el turismo, en sectores estratégicos, para seguir trabajando. En este momento vamos a impulsar desde lo público y hemos identificado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares el crecimiento de la economía para generar esos empleos que hacen falta. Cada punto porcentual de crecimiento del PIB son 40.000 empleos que podemos generar. Esto lo podemos hacer rpaído si identificamos la obras que debemos de recuperar que están en mal estado. Dar la confianza que necesitan los inversionistas".