En el contexto de los últimos días, en los que el país ha estado marcado por la delincuencia, la disputa por las medidas en torno a la educación y otros temas como el viaje del presidente a China, Sara España, editora general de EXPRESO, conversa con el presidente Guillermo Lasso en una entrevista que puedes seguir aquí:

SOBRE LA DELINCUENCIA

Guillermo Lasso, sobre la situación de inseguridad en el país, asegura que el problema es un problema serio. Que esto "no es un delincuencia común". Estas son bandas transnacionales que trafican y tienen el negocio de la venta. Lo que sucede es un reflejo de la acción del Gobierno".

Asegura además que no puede garantizar que ganará esta batalla contra el narcotráfico. Lo que sí asegura es que dará la batalla. "No es una pelea fácil, no puedo ser irresponsable y decir que vamos a ganar, en qué tiempo".

En cuanto a cifras, según el presidente se incautaron 210 toneladas de droga en 2021, y 15 en las tres primeras semanas de enero de 2022, tres veces más de lo incautado en las tres primeras semanas de enero de 2021.

SOBRE ECONOMÍA

El presidente Lasso calcula que a finales de febrero a más tardar inicios de marzo el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará un nuevo desembolso. Se espera un crédito de Banco Mundial. "No acudimos a los chinos porque tememos un problema con el FMI", aclaró Lasso previo a su próximo viaje a China.

SOBRE MEDICINA

Sobre venta de medicinas, Lasso adelanta que desde marzo implementará un nuevo sistema en el que los usuarios podrán comprar medicinas recetadas en el sistema público y luego la farmacia cobra los recursos. "Estamos luchando contra la corrupción para garantizar que no existan negocio de intermediario".

SOBRE UNA CONSULTA POPULAR

Sobre una eventual consulta popular para reformar la justicia, el presidente Lasso reconoció que es complicado un cambio sin que esto suene a una metida de mano a la justicia. ¿Cómo se hace? "Pensando en la institucionalidad y no en meter a los amigos y partidarios del Gobierno" .

SOBRE REFORMAS TRIBUTARIAS

Ratificó su respaldo a las recientes reformas tributarias. Insiste en que afecta al 3 % de la población más rica y ayuda a bajar impuesto y aranceles al 97 % de la población. "Me ratifico que es un reforma equilibrada".

SOBRE LEY DE ABORTO POR VIOLACIÓN

El presidente Lasso, ante el debate de la Ley del aborto por violación que se realizará este 25 de enero de 2022, en la Asamblea Nacional, insiste en que lo vetará si el texto excede el fallo de la Corte Constitucional. No adelanta si el veto será total o parcial.

SOBRE PRODUCCIÓN Y REACTIVACIÓN

En tema de producción y reactivación económica, el presidente Lasso adelanta que este feriado de Carnaval aplicará por primera vez la reducción del IVA al 8 % durante los cuatro días.