El virus de la contradicción se sigue esparciendo

“Tenemos miedo y no nos están escuchando”

Las fuentes de información se siguen contradiciendo. Los datos que rondan antecedentes del coronavirus en Ecuador muestran claras contraposiciones entre fuentes y la versión oficial. Una entrevista que mantuvo EXPRESO con un familiar del caso primario revela información como el estado de salud en la que llegó la ecuatoriana de 71 años a Guayaquil el pasado 14 de febrero y la relación familiar de una de las personas con quien un equipo de este Diario tuvo contacto el pasado 1 de marzo, que se contradice con las declaraciones oficiales. Este Diario recoge algunas de las frases o declaraciones contradictorias que levantan más dudas.

Es mentira que no presentó síntomas. Ella nos contó que empezó a presentar malestar general y alta térmica (fiebre) en el avión, pero no pensó que era algo gripal porque había mucha gente tosiendo en el avión. Lo que no tenía era síntomas respiratorios. Se sentía mal, pero nunca tuvo síntomas respiratorios hasta el viernes 21.

Familiar del caso primario.