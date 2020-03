La limpieza se hace a medias.- Al coronavirus no lo detiene el pánico, sí la limpieza; y en Guayaquil es a medias. En los comedores informales se come sin ninguna inquietud.

Desesperados e ignorados. Así dicen sentirse los familiares de la paciente de 71 años que llegó de España el pasado 14 de febrero y que días después se convirtió en el primer caso confirmado de coronavirus en Ecuador.

Los parientes son parte de los contactos que el Ministerio de Salud puso en cuarentena para evitar que el nuevo virus se propague por la ciudad en donde viven. Sin embargo, pese a que ellos aseguran estar cumpliendo con todas las disposiciones, sienten que el Ministerio no los escucha y señalan que existen graves falencias en el manejo de la situación. En conversación con EXPRESO, uno de los parientes aislados da detalles de lo que está viviendo el círculo familiar.

1.- El ingreso de la paciente al país

“Ella ingresó al país el 14 y no le hicieron ninguna prueba en el aeropuerto. Es mentira que no presentó síntomas. Ella nos contó que empezó a presentar malestar general y alta térmica en el avión, pero que pensó que era algo gripal porque había mucha gente tosiendo en el avión. Lo que no tenía era síntomas respiratorios. Se sentía mal, pero nunca tuvo síntomas respiratorios hasta el viernes 21 que tuvo tos y el domingo ya ingresó a la terapia intensiva del (Hospital) Alcívar”.

2.- El día de la prueba

“Durante esa semana que mi tía estuvo en el Hospital, en mi familia empezaron los síntomas de dolor de cabeza y garganta. El jueves (27) hablé con la hija de mi tía y me dijo que ese día el Ministerio de Salud se había acercado a la clínica a tomar muestras. El viernes voy donde la epidemióloga del hospital donde yo trabajo y le dije que me ayudara. Que tenía a mi tía en la clínica Alcívar con un diagnóstico de neumonía y que pensaba que la tenían como sospechosa de coronavirus. La doctora averigua y le dicen que sí, que Salud la tenía como sospechosa. Con ella en ese momento, que eran la 1 o 2 de la tarde (del viernes 28), hicimos el cerco familiar. Nos dieron el resultado positivo a la 1 de la mañana del sábado... Yo no sé si el Alcívar reportó las sospechas días antes al Ministerio y ellos recién fueron el jueves”.

3.- Cerco epidemiológico

“Es mentira que mi tía estuvo recorriendo todo el país, porque como le digo, ella llegó decaída y se quedó toda la semana en la casa. Nosotros hicimos una reunión el domingo 16 y ahí asistieron todos los familiares que estamos en el cerco. Han salido nuevos casos y van a salir más y la gente piensa que es porque nosotros nos hemos salido del cerco y eso es mentira. Pese a que no hay ningún tipo de control, hemos sido muy disciplinados. El problema que tenemos es que están encerrados en las mismas casas los positivos y los negativos. ¿Así cómo no van a aumentar los casos? Además, no a todas las personas de las casas les hicieron las pruebas. Gran error pienso yo. A lo mejor como se presentó tan rápido no supieron cómo manejarlo. En las familias escogieron a algunos y de esos hubo positivos y negativos. Y dejaron al positivo dentro de la casa. Ese positivo obviamente va a contaminar a los negativos. Los casos nuevos son del mismo cerco porque nos estamos contagiando unos a otros, ¿por qué no empezaron a aislar? ¿Cuándo cortamos la cadena de contagio?”.

4.- El marino y el estudiante universitario

“Yo recién me entero que el marino es familiar. Es el hijo de una prima hermana de mi tía y no tuvo contacto con ella. El joven es hijo de un primo mío, que tampoco estuvo en contacto con mi tía. Él no se salió del cerco”.

5.- Pruebas a familiares

“Ha sido muy difícil. Lastimosamente hay una desorganización total. Tenemos un familiar nuestro que está con síntomas respiratorios y que un médico ya indicó que debía hacerse una radiografía e irse al Guasmo. Pero el distrito de acá está esperando los resultados de las pruebas de coronavirus que recién le hicieron. Él es uno de los que está con casos positivos y a los que nunca se les hizo la prueba. Tengo otro primo en Guayaquil que tuvo una lucha diaria para que le hagan una radiografía. No nos están escuchando y esa es nuestra desesperación como familiares”.

6.- Hermana que tuvo contacto con periodista de EXPRESO

“La señora que tuvo contacto con ustedes sí es tía mía, solo que el Ministerio de Salud no la fue a visitar hasta el martes o miércoles. Por eso ella no estaba dentro del cerco”.

EL DETALLE

Contraste. EXPRESO solicitó información sobre este tema al Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.