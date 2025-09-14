Violencia desborda Playas: tres muertos y cinco ataques en 72 horas

Tres muertos en un solo día y varios ataques armados contra locales, viviendas y transporte sacuden al cantón costero

La violencia desbordó este cantón turístico en una semana marcada por la violencia y el miedo. Tres personas fueron asesinadas en un solo día y, en días previos, se registraron ataques armados contra locales, viviendas y un bus. Ni el estado de emergencia, vigente hasta el 20 de septiembre, ha logrado contener la espiral de sangre.

Dos jóvenes acribillados en pleno centro

La noche del 13 de septiembre, a las 19:00, las calles Aurelio Yépez y 3 de Agosto se convirtieron en un escenario de horror. Un mototaxi fue interceptado por dos sicarios en motocicleta que abrieron fuego contra los pasajeros: dos jóvenes que murieron en el acto.

Los cuerpos quedaron uno sobre otro. Testigos afirman que el ataque fue directo y sin aviso.

El conductor del mototaxi, un ciudadano venezolano, logró lanzarse al suelo, pero fue herido con cuatro disparos —dos en las piernas, uno en el brazo y otro en la espalda—. Fue estabilizado en el hospital básico de Playas y trasladado a Guayaquil.

Aunque la Policía reportó inicialmente un solo fallecido, vecinos insisten en que fueron dos las víctimas mortales. Señalan que familiares retiraron los cuerpos antes de la llegada de las autoridades, y que incluso el mototaxi desapareció de la escena.

