Violencia, corrupción y apagones... la foto de 2023

En la imagen con la que EXPRESO daba inicio a este 2023, habían dos parejas que con sonrisas de por medio y con cierta carga de optimismo invitaban a “redescubrir al barrio”. Dos días después, las muertes violentas que se habían suscitados por diferentes parte de la ciudad y el país, evidenciaban que la criminalidad mantenía su ritmo de violencia y que iba para peor. Tal es así que al cierre de este 2023, las Naciones Unidas señalaba al país como uno “de los ejemplos más preocupantes”.

Esto debido al aumento de homicidios debido a las luchas entre clanes de narcotráfico rivales, hasta el punto de que en 2022 tuvo, por primera vez, la mayor tasa de homicidios de toda América del Sur. “Tras años de tasas de homicidio relativamente bajas (Ecuador) ha registrado un aumento del 470 % de los homicidios entre 2016 y 2022, lo que puede atribuirse a la intensificación de la competencia violenta entre bandas rivales de narcotraficantes”, señalaba la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito en su informe ‘Estudio Global sobre Homicidios’.

Un año en el que Guayaquil y Durán se pelearon el ‘trono de la criminalidad’. En la que sus habitantes -el caso de Guayaquil-, le pelearon al Municipio el derecho de encerrarse ante la evidencia de que el barrio había dejado de ser seguro.

Una violencia que estuvo matizada por hechos noticiosos de corrupción, situaciones políticas determinantes, como el tema de la “muerte cruzada” que devolvió a los ecuatorianos a las urnas y provocó a manera de coletazo que Guillermo Lasso deje la Presidencia a medio camino de su Administración y que tomase la posta, por mandato ciudadano, Daniel Noboa. Un año que cierra con una crisis energética y duros racionamientos, en medio del temor generalizado de un evento El Niño muy severo y próximo.

ENERO

VIERNES 13 / Femicidio a María Belén Bernal

Un testimonio de “golpes, gritos y patadas”. Es lo que declaró Germán Cáceres, después de estar prófugo de la justifica, y de haber admitido el asesinato de su esposa María Belén Bernal, en la escuela de Policía.

SÁBADO 7 / Candidatos bajo la sombra

El Narcotráfico y la minería ilegal en la mesa. Tras meses de investigación, resultaron salpicados candidatos políticos como el exalcalde de Manta, Agustín Intriago (+), Adis Solís, aspiraba llegar a la alcaldía de Esmeraldas

FEBRERO

JUEVE 16 / Muerte de migrantes

La migración irregular y su sello mortífero. Un bus con 66 migrantes se accidentó en una carretera de Panamá; entre las víctimas estaban 22 ecuatorianos. En ese entonces reportaron a 39 personas fallecidas.

SÁBADO 18 / Caso Gabela

Una verdad que salió a la luz. Después de varios intentos, la Corte Constitucional, con el voto unánime, de los nueve jueces, aceptó la acción extraordinaria de protección para entregar el tercer producto a la viuda del General Jorge Gabela.

MARZO

MIÉRCOLES 15 / Fuga de María de los Ángeles Duarte

Una fuga que avivó el avispero y generó desconfianza. Así resultó el escape de María de los Ángeles Duarte, exministra de Correa sentenciada a ocho año de prisión por el caso Sobornos de la embajada de Argentina en Quito. Persona ‘no grata’ es el apelativo que le otorgaron al embajador por la violación a la confianza entre Estados.

ABRIL

SÁBADO 15 / Una misión sin anuncio

Ecuador no sabía lo que ya Estados Unidos había actuado. Una alerta de violencia sacudió no solo al ciudadano de a pie, cansado de tanto peligro, sino a un Gobierno aislado de los ataques. Es el anunció que no llegó al entonces, ministro de Interior, Juan Zapata, y que desencadenó roce entre Ecuador y EE.UU.

DOMINGO 2 / Porte de armas

Inesperado anuncio para tapar la inseguridad. Después de los hechos violentos y el silencio del Gobierno, el expresidente Guillermo Lasso pretendió ‘solucionar en un dos por tres’ con tres medidas. Una de ella, polémica y que generó el rechazo de la ciudadanía, el porte de armas por parte de civiles, cumpliendo con los requisitos de la ley.

MAYO

MARTES 16 /Ataque a Luis Chonillo

Un ataque armada contra el vehículo en el que se transportaba. Es el ataque sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo, cuando intentó reunirse en su primera sesión de Concejo. La restricción al acceso a la información caracterizó el atentado. Solo fue la punta del iceberg de una serie de atentados que poco a poco sucederían.

JUEVES 18 / Muerte cruzada

Hasta aquí llegaron... El expresidente Guillermo Lasso mandó a su casa a los 137 asambleístas al firmar el decreto 741, que disolvió anticipadamente la Asamblea Nacional. El pitazo inicial, a algunos, los tomó con la guardia baja. Las organizaciones políticas se apresuraron a buscar a sus candidatos ideales y el proceso de elecciones arrancaba.

JUNIO

LUNES 5 / Inundación en Esmeraldas

La lluvia ahogó a Esmeraldas. Dos horas de lluvias consecutivas causaron el desbordamiento y crecida de ríos que inundaron diversas zonas de Esmeraldas y dejaron decenas de familias damnificadas, en la capital de la provincia, así como en Atacames y Quinindé. Las escenas de dolor y los momentos dramáticos abundaban en cada rincón.

MARTES 20 / Caso Dhruv

No encontró ni un solo elemento de convicción para llamarlos a juicio. El juez Luis Rivera decidió sobreseer a los 18 indagados, entre ellos, dos exministros del correísmo, por presunto peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se accidentaron y tres quedaron fuera de operación.

JULIO

LUNES 24 / La víctima: un alcalde

La violencia recorre el país y se salta los niveles. Aquello de “se están matando entre ellos” ya no cabe. La nueva víctima ha sido el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Junto a él, una joven deportista y dos personas más, cómo muertes colaterales, todo en un año en el que suman siete políticos asesinado desde septiembre de 2022.

MIÉRCOLES 5 / Violencia urbana

Las cifras son frías, pero pueden encerrar nubarrones. Eso sucede con la violencia urbana en el país. Casi el 40 % de las muertes violentas en el primer semestre del 2023 se suscitó a plena luz del día. Ya nada espanta a los criminales que atacan en lugares abiertos o cerrados. Los números de asesinatos en estos primeros seis meses se duplicaron con relación al mismo período del 2022.

AGOSTO

JUEVES 10 / Matan a un candidato presidencial

Es definitivo: el asesinato de Fernando Villavicencio, aspirante a la Presidencia, dio otra magnitud a la violencia. Indignación. Rabia. Consternación. Impotencia. Ese cóctel de sentimientos embargó a un país cuyo antecedente más lejano de un crimen similar es de hace 45 años.

SÁBADO 5 / El abandono de una ciudad

Durán, la segunda más grande y poblada de la provincia del Guayas vuelve a las páginas judiciales, tras el asesinato del director general del área de Planificación y Territorio de su Municipio. “Durán personifica lo que es sentir un Estado fallido”, mencionaban especialistas consulados por este diario, que destacaban que pese al estado de excepción, no sentían la presencia del Gobierno nacional.

SEPTIEMBRE

JUEVES 28 / Excontralor investigado

La develación de nuevas pruebas en contra de Carlos Pólit en EE. UU. alcanza a funcionarios de la época del correísmo, línea política que guardó silencio sobre estas revelaciones del Departamento de Justicia de ese país. Un excontralor investigado por seis delitos.

LUNES 25 / Dos ciudades violentas

Tras un fin de semana letal, Durán y Guayaquil se pelean el ‘trono de la criminalidad’. Solo entre ambas ciudades, el sábado previo fueron asesinadas 18 personas en menos de 24 horas. El problema se desborda, al punto de que al final del domingo, el Ministerio de Educación resolvió dictar clases virtuales para 12 planteles ubicados en zonas críticas.

OCTUBRE

DOMINGO 8 / La campaña con chaleco antibalas

La campaña electoral de las elecciones presidenciales se volvió una mezcla de tensión y algarabía, a causa de los asesinatos de un alcalde, el de Manta, y de un candidato presidencial. Ante lo cual, el presidente Guillermo Lasso, dispuso reforzar la seguridad de los candidatos.

LUNES 16 / El duro reto tras victoria

Daniel Noboa gana el balotaje. El presidente electo se instala en una senda de menos de dos años en la que debe definir una clara estrategia contra la inseguridad, un plan económico que cubra el hueco fiscal y trazar un vínculo con la Asamblea sin caer en pactos.

NOVIEMBRE

VIERNES 10 / Ideas para combatir el crimen

A la queja de docentes en Durán que tras cumplir su labor en teletrabajo, siguen amenazados, se suma un encuentro en los que la Academia busca promover ideas con la que enfrentar la delincuencia.

DOMINGO 16 / Derogación de la tabla

El viernes previo, a tan solo un día de su toma de posesión como presidente del Ecuador, Daniel Noboa cumplió su oferta de campaña y mediante un decreto dispuso la eliminación de la tabla de consumo de drogas.

DICIEMBRE

Viernes 15 / El caso Metástasis

Un investigación revela una presunta trama de corrupción judicial. Arrancó con 75 allanamientos y la detención de cerca de 30 personas. La punta de un ovillo que genera una serie de implicaciones posteriores. No solo relacionada con Función Judicial, sino que alcanza a varias áreas de la sociedad, como la Policía Nacional, políticos y hasta a los medios de comunicación.

