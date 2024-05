Vinazin: este es el origen de la empresa que quiere construir en Olón

No solo en Olón. Tanto la esfera física como la virtual hacen cuestionamientos desde el lunes pasado. Miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se plantaron en el estero Oloncillo, de la comuna Olón, perteneciente a la parroquia Manglaralto, ubicada en la provincia de Santa Elena, ante la ciudadanía que se opone a la puesta en marcha de la supuesta construcción de una edificación urbanística.

La depredación fue de 21 algarrobos, a pesar de que la gente de la comuna ha levantado su voz y, a su vez, ha viralizado cómo un grupo de obreros talan los árboles endémicos. A ellos se les unieron extranjeros que habitan en el sector y un grupo de ecologistas de la Fundación Oloncito. Todos reclaman a los constructores, sin éxito.

José Hidalgo, encargado de los trabajos, manifestó que el área es una propiedad privada. Además, afirmó que su compañía cuenta con los permisos, otorgados por los organismos correspondientes, para construir. Según el trabajador, la primera acción consistió en la tala de árboles, al igual que la remoción de los escombros.

Ante el reclamo de los habitantes, las herramientas y otras máquinas que se estaban utilizando en el corte de la vegetación quedaron a un costado. Un contingente policial y militar llegó al lugar con tanquetas, pero no se produjeron enfrentamientos entre civiles y uniformados.

La Fundación La Iguana fue una de las cuentas en X que denunciaron que la firma Vinazin S.A.S. estaría tras la tala del manglar de Olón para la ejecución del proyecto urbanístico Echo. Este sitio, que comprende 2,25 hectáreas, recibió la designación de Bosques y Vegetación Protectores, según consta en el Acuerdo N.º 072 emitido por el Ministerio de Ambiente en 2001, en el gobierno de Gustavo Noboa.

El acuerdo señala que “todas aquellas actividades que no sean compatibles con los fines que persigue el área quedan restringidas”. Sin embargo, “queremos conocer del proyecto, si beneficia o perjudica a la comunidad. Se ha pedido una socialización a la compañía Vinazin, ya que sabemos que es la propietaria del predio, pero no hemos recibido respuesta”, indicó John Reyes, presidente de la comuna.

Rodolfo Arce, presidente de la Fundación Oloncito, comentó que la construcción del proyecto inmobiliario en el sitio viene desde hace años. Hace nueve meses presentó una denuncia ante la Fiscalía, debido a los atentados ecológicos que podrían darse. “En ese entonces no encontraron mayores daños, debido a que nadie construía”.

Según consta en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), la empresa Vinazin fue constituida el 8 de junio de 2016 por Daniel Noboa Azín, actual presidente de la República, y José Manzur Almendares.

La compañía, de acuerdo con escritura pública firmada en la notaría cuadragésima primera en Guayaquil, tenía como objeto la “comercialización, importación, exportación, promoción, almacenamiento, industrialización, distribución, producción y venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel…”.

Los comuneros en Olón reclaman por la construcción en la zona protegida. Su rechazo a la tala de manglar se viralizó en redes. Foto: Joffre Lino/ EXPRESO

Tres años después, en agosto, esta empresa fue disuelta por “incumplir, por el lapso de dos años seguidos, con lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley (de Compañías)”, consta en la resolución N.º SCVS-INC-DNASD-SD-2019-00006305. Pero el 21 de noviembre de ese mismo año fue reactivada.

Al siguiente año, el 11 de septiembre, Noboa transfirió sus acciones ordinarias y nominativa, es decir $ 9.999, de Vinazin S.A.S. a favor de Daniel Correira Peñaherrera. Aunque anexa documentación de agosto de 2021.

El 11 de mayo de 2022, no solo Manzur transfirió su única acción a Lavinia Valbonesi, esposa de Noboa; Correira también lo hizo, transfiriéndole todo. Este no fue el único movimiento. Pero esta última actualización no consta en el apartado de accionistas de la SCVS, aunque la documentación sí.

El 13 de octubre de 2022, María Beatriz Moreno Heredia fue nombrada gerente general de Vinazin. Ella, a su vez, es la representante de Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento político liderado por el presidente Noboa, según consta en el acta resolutiva N.º 81-PLE-CNE-2022.

El 23 de diciembre de 2022, Vinazin cambió su actividad económica a comercialización de bienes y raíces y consultoría de marketing. Sin embargo, en el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta que su actividad económica principal es la realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad. Su última actualización data del 19 de enero de 2023.

La última actualización de datos, en la SCVS, es del 12 de octubre de 2022.

EXPRESO solicitó una entrevista con la titular del Ministerio de Ambiente acerca de los supuestos permisos ambientales otorgados, pero hasta el cierre de esta edición no se confirmó. También se envió un correo electrónico solicitando una entrevista con Valbonesi, pero no se ha recibido respuesta.

