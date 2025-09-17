Vías cerradas en Ecuador hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Este 17 de septiembre varias vías en Ecuador amanecieron cerradas o con paso restringido debido a protestas y deslizamientos

Se registran varios cierres viales en Ecuador este 17 de septiembre de 2025.

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, varias carreteras claves en Ecuador se mantienen cerradas o con tránsito restringido debido a protestas de transportistas y deslizamientos de tierra, según informó el ECU 911 en su reporte emitido a primera hora del día.

¿Qué vías están cerradas por manifestaciones?

Al igual que en los días previos, en Carchi se concentran los focos de las manifestaciones por las medidas del Gobierno. Estos son los cierres registrados:

Carchi: Los tramos San Gabriel – La Paz, Bolívar – Piquiucho y La Paz – Bolívar permanecen bloqueados por protestas de transportistas en sectores como La Posta, Cuesaca, El Mamut y Piquiucho.

Pichincha: Está cerrada la vía Tabacundo – Cajas

Vías afectadas por causas naturales

Napo: Cerrado el tramo Y de Baeza – Lago Agrio y El Reventador – Y de Baeza debido a deslizamientos en zonas particularmente inestables.

Tungurahua – Chimborazo: La ruta Baños – Penipe – Riobamba fue clausurada por orden de la Secretaría de Gestión de Riesgos por hundimientos.

Tramos parcialmente habilitados o con paso restringido

Azuay: Vías como Cuenca – Molleturo – Naranjal y Cuenca – Girón – Pasaje presentan tramos restringidos por socavones y deslizamientos.

Cotopaxi: Sectores de Zumbahua – Latacunga y Pujilí – La Maná tienen paso condicionado por hundimientos.

El Oro, Loja, Manabí, Morona Santiago, Zamora-Chinchipe, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas: presentan múltiples tramos con circulación limitada, solo para vehículos livianos o 4×4 y horarios restringidos, debido a derrumbes, socavones y daños estructurales.

Aquí puedes consultar el estado de las vías de Ecuador EN VIVO

Estado de excepción en Ecuador

El presidente Daniel Noboa, mediante el decreto ejecutivo Nº 134, activó un estado de excepción en siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo) desde el 16 de septiembre de 2025, para permitir la intervención de la fuerza pública y restablecer el orden ante los bloqueos y afectaciones al tránsito.

Recomendaciones de las autoridades

Verificar el estado de las vías antes de viajar recurriendo a fuentes oficiales como el ECU 911 o el MTOP. Evitar los tramos bloqueados por protestas. Circular con extremada precaución en zonas afectadas por deslizamientos y seguir la señalización provisional. Estar atentos a restricciones según tipo de vehículo (por ejemplo, solo paso permitido para vehículos livianos o 4×4).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!