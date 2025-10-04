Viajes de cuñada de alias 'Fede' delataron al cabecilla en Colombia

La Policía informó que alias 'Fede' intentó escapar con identificación falsa. Será encarcelado en La Roca

Alias Fede fue capturado en Medellín, Colombia, y está encarcelado en La Roca, en Guayaquil.

Los seguimientos a las convivientes y familiares de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias 'Fede', fueron cruciales para capturar al cabecilla de la banda criminal Los Águilas en Medellín, Colombia. Así lo informó la Policía Nacional este 4 de octubre de 2025, luego de que el narcotraficante llegó a Ecuador en una aeronave que partió desde Bogotá.

El comandante de la policía, Pablo Dávila, informó que luego de que el cabecilla escapó de la Penitenciaría del Litoral, el pasado 20 de junio, las autoridades efectuaron varios allanamientos en Guayaquil, Bastión Popular, Flor de Bastión y Villa Bonita; así como verificaciones en "domicilios vinculados a los convivientes y familiares" de alias 'Fede', quien tiene antecedentes penales por tráfico de drogas, asesinato, tráfico de armas y asociación ilícita.

Durante la investigación al círculo cercano del criminal, se identificó que la cuñada del prófugo, María Belén Mendoza Andrade, viajaba frecuentemente a Colombia. "El seguimiento a los movimientos migratorios resultó determinante, se desplazó varias veces a Colombia donde fue usada como nexo de contacto", explicó el oficial Dávila.

El comandante indicó que tras esas indagaciones de Inteligencia, se contactó con autoridades de la Policía y de la Armada de Colombia para ejecutar el plan de captura.

Alias Fede será extraditado a Estados Unidos. Cortesía

Se trató de una operación encubierta en Medellín el 2 de octubre y en la que el cabecilla, quien tenía orden de difusión roja de Interpol, intentó fugarse con una identidad falsificada. "Alias Fede fue localizado en el edificio Coral, al intentar evadir con identificación falsa fue capturado", señaló el jefe Policial.

Dávila confirmó que luego de la llegada al país, Gómez Quinde será trasladado a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

El comandante recordó que aún existe un proceso penal abierto por la fuga del cabecilla, en el cual están procesados 22 personas, entre militares y funcionarios de la Penitenciaría del Litoral.

Aunque alias 'Fede' será encarcelado en Ecuador, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Gobierno iniciará el proceso de extradición del criminal hacia Estados Unidos, pues ese país le impuso cargos por narcotráfico y crimen organizado.

