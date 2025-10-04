Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Alias Fede fue capturado en Medellín, Colombia, y está encarcelado en La Roca, en Guayaquil.
Alias Fede fue capturado en Medellín, Colombia, y está encarcelado en La Roca, en Guayaquil.Foto: Gerardo Menoscal/ Expreso

Viajes de cuñada de alias 'Fede' delataron al cabecilla en Colombia


La Policía informó que alias 'Fede' intentó escapar con identificación falsa. Será encarcelado en La Roca

Los seguimientos a las convivientes y familiares de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias 'Fede', fueron cruciales para capturar al cabecilla de la banda criminal Los Águilas en Medellín, Colombia. Así lo informó la Policía Nacional este 4 de octubre de 2025, luego de que el narcotraficante llegó a Ecuador en una aeronave que partió desde Bogotá.

RELACIONADAS

El comandante de la policía, Pablo Dávila, informó que luego de que el cabecilla escapó de la Penitenciaría del Litoral, el pasado 20 de junio, las autoridades efectuaron varios allanamientos en Guayaquil, Bastión Popular, Flor de Bastión y Villa Bonita; así como verificaciones en "domicilios vinculados a los convivientes y familiares" de alias 'Fede', quien tiene antecedentes penales por tráfico de drogas, asesinato, tráfico de armas y asociación ilícita.

Durante la investigación al círculo cercano del criminal, se identificó que la cuñada del prófugo, María Belén Mendoza Andrade, viajaba frecuentemente a Colombia. "El seguimiento a los movimientos migratorios resultó determinante, se desplazó varias veces a Colombia donde fue usada como nexo de contacto", explicó el oficial Dávila.

El comandante indicó que tras esas indagaciones de Inteligencia, se contactó con autoridades de la Policía y de la Armada de Colombia para ejecutar el plan de captura. 

Alias Fede será extraditado a Estados Unidos.
Alias Fede será extraditado a Estados Unidos.Cortesía
Migración Colombia expulsó al criminal ecuatoriano alias Fede desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Alias Fede es expulsado por Migración Colombia tras ser capturado en Medellín

Leer más

Se trató de una operación encubierta en Medellín el 2 de octubre y en la que el cabecilla, quien tenía orden de difusión roja de Interpol, intentó fugarse con una identidad falsificada. "Alias Fede fue localizado en el edificio Coral, al intentar evadir con identificación falsa fue capturado", señaló el jefe Policial.

Dávila confirmó que luego de la llegada al país, Gómez Quinde será trasladado a la cárcel La Roca, en Guayaquil. 

El comandante recordó que aún existe un proceso penal abierto por la fuga del cabecilla, en el cual están procesados 22 personas, entre militares y funcionarios de la Penitenciaría del Litoral. 

RELACIONADAS

Aunque alias 'Fede' será encarcelado en Ecuador, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Gobierno iniciará el proceso de extradición del criminal hacia Estados Unidos, pues ese país le impuso cargos por narcotráfico y crimen organizado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. México publica dos nuevas normas para regular transporte de gas tras accidente mortal

  2. Consulta popular 2025: La RC es calificada para hacer campaña contra la Constituyente

  3. Real Madrid vs Villarreal: Dónde ver EN VIVO y horario del juego por LaLiga 2025-26

  4. El Supremo de EE.UU. pone en riesgo inmediato de deportación a 300.000 venezolanos

  5. Delfín vs. El Nacional EN VIVO: hora y dónde ver el inicio del segundo hexagonal

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

  5. El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas

Te recomendamos