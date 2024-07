¿Verónica Abad regresa a Ecuador?: la vicepresidenta solicitó días de descanso

La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad informó que solicitó días de descanso a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, para atender temas relacionados con su salud.

Abad, quien desde diciembre de 2023 permanece en Israel en calidad de embajadora, señaló que la "persecución" que vive desde el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha afectado su salud.

"Tengo familia que visitar. He pedido cinco días (de descanso)", dijo Abad en una entrevista concedida a Radio Morena, donde reafirmó temer por su vida y no estar dispuesta a renunciar a la Vicepresidencia.

El presidente Noboa y Abad mantienen una pugna abierta desde antes del inicio del Gobierno, seg´´un ha señalado el régimen, por supuestos actos reñidos con la ley. Además, la posibilidad de que ella asuma la Presidencia de forma temporal ha sido calificada de "peligrosa" por el Gobierno.

La Fiscalía reaccionó a la decisión de la Asamblea de no autorizar el enjuiciamiento penal contra la vicepresidenta Verónica Abad. Indicó que retomará su procesamiento en el caso Nene una vez que termine su gestión.



Más 👉 https://t.co/dzstd97pXt pic.twitter.com/52ib1pQS4h — Diario Expreso (@Expresoec) June 14, 2024

La vicepresidenta Verónica Abad dice sentirse "secuestrada" en Israel

Aunque la vicepresidenta argumentó que tiene el derecho de solicitar días de descanso para cuidad de su salud, adelantó que la Cancillería liderada por Gabriela Sommerfeld negó su solicitud.

"Con esto está claro que me tienen secuestrada en este país (Israel). No me puedo mover a ningún lado (...)", señaló Abad y cuestionó que la canciller Sommerfeld se contradiga sobre su situación.

Recordó que, en el contexto del proceso judicial seguido en contra de su hijo, Francisco Barreiro Abad, la canciller "decía que yo puedo regresar tranquilamente y visitar a mi hijo. Pero aquí está la prueba (la negativa a sus días de descanso) clarísima de que no me van a dejar mover".

La vicepresidenta Abad también aprovechó su intervención para negar que otorgaría indulto al expresidente Rafael Correa en caso de que llegue a asumir la Presidencia temporalmente y a responsabilizar al Gobierno de Daniel Noboa por su seguridad.

