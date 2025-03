Verónica Abad: ¿Cuándo quedará en firme el fallo del TCE contra la vicepresidenta?

La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género fue publicada, iniciando así el plazo para que quede en firme.

El 24 de marzo de 2025, con tres votos a favor de un total de cinco, el Pleno del TCE ratificó la sanción impuesta a Abad tras la denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. El fallo confirma la suspensión de sus derechos de participación, además de imponerle una multa económica.

(No te pierdas: Abad: ¿Pierde su cargo de vicepresidenta tras suspensión de derechos políticos?)

Caso Verónica Abad: TCE ratifica que la vicepresidenta perdió los derechos políticos Leer más

Más allá de la sanción, la permanencia de Abad en la Vicepresidencia está en entredicho, ya que uno de los requisitos para ejercer el cargo es gozar de derechos políticos.

La sentencia ha generado un debate jurídico sobre el alcance de la decisión del TCE. Sin embargo, cualquier resolución definitiva dependerá de que la sentencia quede ejecutoriada.

El experto en temas electorales Esteban Ron explicó que, una vez notificada la sentencia, la defensa de Abad tiene la posibilidad de presentar un recurso de ampliación o aclaración. No obstante, este recurso no cambiará el fallo, aunque sí retrasará su ejecución.

Según la normativa electoral, el plazo para presentar dicho recurso es de tres días a partir de la notificación de la sentencia. Posteriormente, el TCE tiene dos días para resolverlo. Si la defensa de Abad opta por no interponer el recurso, la sentencia quedará en firme una vez concluido el plazo correspondiente.

RELACIONADAS González confrontó y Noboa optó por el silencio en el arribo al Debate Presidencial

Rol del Ministerio de Trabajo y la Asamblea Nacional

El Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de oficializar la inhabilitación de una persona para ejercer un cargo público una vez que la sentencia esté ejecutoriada y se notifique a las instituciones del Estado.

Ron también señaló que la Asamblea Nacional deberá pronunciarse al respecto. Sin embargo, recordó que existe un precedente de la Corte Constitucional que establece que la remoción de un vicepresidente no puede basarse en normas infraconstitucionales. La Constitución determina el mecanismo para destituir al o la vicepresidenta.

📌En mi destierro a Israel denuncié las irregularidades del proceso de ésta denuncia de la Canciller Somerfeld; al mismo tiempo que me montaban un sumario administrativo con mentiras del MDT comprobadas por la Juez Vera.@TCE_Ecuador

1) No se me ha notificado de acuerdo como la… https://t.co/TZgEOTZAXk — Verónica Abad (@veroniabad) March 25, 2025

Reacción de Verónica Abad

Tras la publicación de la sentencia, Abad se pronunció en su cuenta en la red social X. “No se me ha notificado de acuerdo con lo que establece la ley. No he firmado ni recibido ninguna notificación personal”, escribió.

Asimismo, aseguró que no existe ninguna prueba que demuestre que sus declaraciones constituyen violencia política de género.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!