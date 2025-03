Caso Verónica Abad: TCE ratifica que la vicepresidenta perdió los derechos políticos

Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) definió la situación de la vicepresidenta Verónica Abad respecto a la denuncia por violencia política de género. Este 24 de marzo de 2025, con tres votos a favor y dos votos salvados, el TCE se ratificó en la suspensión de dichos derechos políticos.

El proceso en contra de Abad se originó por una denuncia de violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. El juez electoral Guillermo Ortega aceptó la denuncia y declaró que Abad “incurrió en la infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279, en concordancia con los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 del Código de la Democracia”.

Como sanción, Ortega decidió quitarle a Abad sus derechos de participación por dos años y le impuso una multa de 30 salarios básicos unificados. La decisión de Ortega ocurrió en medio de la pugna entre Abad y el presidente Daniel Noboa sobre el encargo de la Presidencia a propósito de la campaña electoral.

Desde ayer, 23 de marzo de 2025 inició el periodo de proselitismo de cara a la segunda vuelta del próximo 13 de abril de 2025.Y, como ya ocurrió en la campaña de la primera vuelta, Noboa optó por no solicitar licencia como lo exige el Código de la Democracia para los funcionarios que aspiran a una reelección.

Hay que recordar que durante la campaña de la primera vuelta, el primer mandatario optó por emitir decretos ejecutivos para encargar la Presidencia pero solo por días, a Cynthia Gellibert.

Si estan pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático están muy mal.

Así reaccionó la vicepresidenta Verónica Abad

Previo a conocerse la sentencia del TCE, Abad utilizó su cuenta de la red social X para pronunciarse. "Si me retiran los derechos políticos estos no son "retroactivos", este cargo fue dado por los ecuatorianos en el 2023"

Abad también señaló que la decisión del TCE no implica su destitución. "Suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del TCE no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta. Hacerlo sería un fraude constitucional".

¿Por qué habla de fraude constitucional? Según Abad, el TCE no puede cesar a una autoridad electa por voto popular. "Esa competencia está reservada a la Asamblea Nacional mediante juicio político", escribió.

