Verónica Abad exige disculpas públicas y tres puntos más en su acción de protección

En el Complejo Judicial Norte, la vicepresidenta Verónica Abad participa este 29 de noviembre de 2024 en la audiencia por su acción de protección frente a la suspensión resuelta por el Ministerio del Trabajo. Su defensa solicitó, entre otras cosas, el archivo del sumario administrativo y una disculpa pública a través de un mensaje a la Nación.

La audiencia estaba programada para las 09:00, pero comenzó a las 09:50. La jueza Nubia Vera explicó que el retraso se debió al número de amicus curiae que se presentaron.

El abogado de Abad, Damián Armijos, afirmó que este caso trata sobre derechos fundamentales y la protección del régimen democrático del país. La defensa argumentó que la resolución vulneró derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de proporcionalidad.

Pedidos de la acción de protección de Verónica Abad

Dominique Dávila, abogada de la Vicepresidenta, planteó varios requerimientos en su exposición:

Archivar el sumario administrativo iniciado por el Ministerio del Trabajo. Emitir una disculpa pública en un mensaje a la Nación. Capacitar a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en Teoría del Estado y Garantías Constitucionales. Restituir a Abad en su cargo.

El Ministerio del Trabajo sancionó a Abad con 150 días de suspensión por abandono injustificado de trabajo, al no presentarse en la Embajada de Turquía en la fecha indicada. La Vicepresidenta alegó que no pudo cumplir debido al conflicto armado en Oriente Medio, ya que se encontraba en Israel.

Por su parte, la ministra Ivonne Núñez señaló que la sanción no implica inhabilitación, por lo que Abad mantiene sus derechos políticos. No obstante, la Vicepresidenta considera que el Ministerio no tiene facultades para procesarla administrativamente y que existe una intención política detrás de la sanción.

Tensiones políticas y campaña electoral en Ecuador

Este caso ocurre en medio del inicio de la campaña electoral, prevista para el 5 de enero de 2025. La relación tensa entre el presidente Daniel Noboa y Verónica Abad añade un componente de incertidumbre, ya que el Código de la Democracia establece que Noboa deberá pedir licencia sin sueldo al postularse para la reelección. Esto implicaría que la Vicepresidenta asuma el cargo presidencial durante ese período.

