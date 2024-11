Israel sobre Abad: "vamos a aceptar cualquier embajador que Ecuador designe"

El embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, se refirió a la relación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. La segunda mandataria fue designada embajadora de paz para el territorio israelí, pero retornó en Ecuador, tras ser suspendida por 150 días vía sumario administrativo.

"Vamos a aceptar cualquier embajador que Ecuador designe, no es nuestro asunto. No nos metemos en asuntos políticos entre la señora Abad y el presidente y ahora hasta menos. Como ya regresó y no es embajadora, no tenemos nada que ver en el conflicto político interno", manifestó el embajador el 28 de noviembre de 2024 durante una conferencia de prensa sobre el acuerdo del cese al fuego con Líbano.

El representante de Israel recordó que "una de las reglas de la diplomacia internacional es no meterse en asuntos interiores del país huésped". Sobre su labor como embajadora de la paz, contestó: "el conflicto en Medio Oriente ya tiene 140 años. Esa es una respuesta clara".

Verónica Abad regresó a Ecuador desde el pasado 20 de noviembre, después de estar casi un año en el exterior. Según Cancillería, la vicepresidenta habría solicitado dejar Israel por el conflicto bélico y fue trasladada a la Embajada ecuatoriana en Turquía. Sin embargo habría llegado con días de retraso y eso motivó a que el Ministerio de Trabajo la sancionara con un sumario administrativo.

Está previsto que este viernes 29 de noviembre se desarrolle la audiencia en Quito, luego de que el abogado de Abad presentara una acción de protección para revertir la suspensión.

Israel espera el respaldo de Ecuador

Además, el embajador manifestó que espera el apoyo de Ecuador con su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta fin de año, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la Agencia Internacional de Energía Atómica, para condenar a Irán cuando incumpla.

"Tenemos la esperanza de que las buenas relaciones entre los países se reflejen en las votaciones", manifestó Sarid.

El acuerdo con Líbano

El embajador Sarid se mostró optimista por el acuerdo del cese al fuego alcanzado con Líbano, pero manifestó que el convenio no es bilateral.

Sarid explica que las condiciones del reciente acuerdo con uno de 2006 son similares, pero que ahora está firmado por ambos lados y hay una comisión internacional. Eso hace la diferencia, dice.

Sobre ese tema, el embajador explicó que en el sur de la frontera de Líbano hay pueblos chiitas que cooperan con Hezbolá, desde siempre. Israel, por su parte, tiene el objetivo de no permitir que Hezbolá entre de nuevo a esa zona ni que recupere sus capacidades en cohetes y misiles.

