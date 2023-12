Cuenca: La vergüenza pública como respuesta gana simpatizantes

Exponer los rostros de jueces, fiscales, policías y otros funcionarios que ayuden a los delincuentes a salir airosos de sus fechorías, será una medida de castigo desde la Alcaldía de Cuenca. Así lo indicó el alcalde de esa ciudad, Cristian Zamora, la semana pasada, tras enterarse de un hecho delictivo donde uniformados pusieron trabas para aprehender a un grupo de ladrones.

La medida anunciada es muestra de que, en Ecuador, mientras la delincuencia y el crimen escalan, las acciones por mano propia también se endurecen. No obstante, EXPRESO consultó con varias autoridades de alcaldías y prefecturas del país sobre el apoyo a esta iniciativa desde Cuenca; y con constitucionalistas expertos, sobre la legalidad de esta idea.

“Apoyo a la iniciativa del compañero alcalde de Cuenca”, dice a este medio el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, quien señala que en su territorio más vale el castigo de la justicia indígena que exponer los rostros e identidad de los delincuentes y quienes los apoyan. “Cuando hay un hecho de delincuencia, cae enseguida la justicia indígena, los castigamos con ortiga. Para nosotros, esa es nuestra manera de avergonzarlos”, añade.

Tayupanda, además, señala que replicaría la idea de Cuenca con jueces y fiscales corruptos, pero que en lugar de exponer sus rostros en carteles, aplicaría también para ellos la justicia indígena.

Con él coincide la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, quien destaca que ya las poblaciones de su zona no confían en los jueces, a tal punto que ya a los delincuentes para ser juzgados no se los envía a juicio. “Directamente, estamos juzgando en las comunidades a través de la justicia indígena, porque sabemos que vamos a demorar más en enviar a los delincuentes que ellos en salir libres”, añade.

El constitucionalista Francisco Jiménez señala que en teoría no existe ninguna prohibición al respecto para que una autoridad, como alcalde o prefecto, exponga el rostro o identidad de jueces y fiscales. “Porque son funcionarios públicos y sus nombres constan en el buscador del sistema de la Función Judicial”.

Sin embargo, añade que habría que revisar en cada caso el contexto y sobre todo los aspectos jurídicos del proceso que motiva a que se exhiba su imagen. “Desde el punto de vista legal no hay prohibición; desde el punto de vista ético, en caso de un comportamiento descalificado del juez, pues tampoco”, destaca el experto.

El también constitucionalista André Benavides difiere con esta iniciativa. Señala que esta propuesta puede traer más repercusiones violentas, porque expone no solo la identidad, sino la seguridad de los funcionarios.

“Ese no es el mecanismo adecuado, lo que va a ocasionar es que los procesos se entorpezcan”, añade. Benavides reflexiona en que no se sabe con seguridad si un juez está vendido a la delincuencia y menciona que de sospecharlo, lo adecuado es recusar al juez para que se nombre a otro en el caso; y apelar la sentencia si no se está de acuerdo con ella. “Lo que se está dando es populismo y demagogia. Se debe emplear las vías que están en la Constitución, no estas vías de hecho”, menciona.

El expresidente Guillermo Lasso ya había lanzado la propuesta de exponer los rostros de los malos funcionarios, pero no se concretó. Esta idea, que es una medida enfocada a mitigar las olas de delincuencia que arropa a Ecuador, fue nuevamente lanzada por el nuevo presidente Daniel Noboa y que ahora hace eco en la Alcaldía de Cuenca.

ROBOS De enero de este año hasta en lo que va de este mes de diciembre, el sistema ECU 911 reporta 41.419 robos a personas y 21.527 hurtos en el país.



Los protagonistas

Francisco Jiménez, constitucionalista. Desde lo legal no hay prohibición: Desde el punto de vista legal, no se impide. No hay prohibición legal para exponer los rostros de fiscales y jueces que deciden sobre casos controvertidos. Son funcionarios públicos que deben, como todos, responder por sus actos.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. La justicia indígena en lugar de jueces: Para no perder tiempo, ya no mandamos a los delincuentes ante los jueces, sino en las comunidades aplicamos la justicia indígena, porque caso contrario, más demoramos enviando a los delincuentes a los jueces, que ellos saliendo en libertad.

André Benavides, constitucionalista. Hay que cumplir con la Constitución: No se trata de estar del lado del delincuente o del juez, sino del Derecho. Si este tipo de exposiciones lograra imparcialidad en las sentencias, está bien, pero si no existe una base científica que justifique aquello, no sirve. Se trata solo de populismo.

Hermel Tayupanda, prefecto de Chimborazo. Es mejor avergonzar con ortiga: Aplicaríamos la idea del alcalde de Cuenca, pero en lugar de exponer los rostros, le aplicaríamos a los jueces y fiscales corruptos la justicia indígena, si luego de entregarles a los delincuentes, los dejan libres. Apoyo total a Cuenca.

