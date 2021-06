Unificar los sistemas y subsistemas de salud: algo necesario, pero complejo

La propuesta de integrar en uno solo la diversidad de subsistemas de salud que existen en el país, esbozada en días pasados por el nuevo Gobierno, entusiasma a médicos y exministros del ramo consultados por este Diario. Resaltan los beneficios que supondría para el ciudadano y para quienes gestionan este servicio. Pero también advierten que concretarlo requiere de reformas legales, de acuerdos con las diversas partes que se desea unir; y que no debe ser una puerta a la privatización de la salud.

Borrero esboza un sistema de salud que englobe entidades públicas y privadas Leer más

Primero el vicepresidente Alfredo Borrero, durante un acto público del 28 de mayo en Guayaquil; y luego el presidente Guillermo Lasso, durante la presentación del Plan de Vacunación, tres días después en Quito, han manifestado este propósito del nuevo Gobierno.

“Queremos un sistema de salud diferente, queremos un sistema donde todos participen, donde no solamente estén los hospitales de las instituciones públicas, sino que sea un sistema nacional plano, donde esté lo público, donde esté lo privado y todos los que quieren aportar a una visión de la salud distinta”, expresó Borrero.

Si eso se concretara, en la práctica ello implicaría, por ejemplo, que todos los usuarios tendrían una historia clínica única, dice el exministro de Salud, Francisco Andino. Por ahora, en cambio, cada entidad maneja por su cuenta los datos de consultas, exámenes y diagnósticos de cada persona.

De igual manera, cita que eso permitiría aprovechar las fortalezas de cada subsistema: “Por ejemplo, la Seguridad Social tiene niveles 2, 3 y 4 de atención muy buenos, pero no tiene atención primaria, no tiene nivel 1. En cambio, el Ministerio de Salud tiene la mayor oferta de nivel 1, de atención primaria, pero el de tercer y cuarto nivel no es tan bueno”.

Ese es también un eventual cambio que destaca el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio. “Yo atiendo en primer nivel, vienen pacientes que requieren consulta de especialidad, pero ese nivel ya tiene agenda copada hasta octubre o noviembre. Hasta eso el paciente llegará en precarias condiciones”.

Si solo se articulara todo el sistema público de salud, el país llegaría al 80 % de cobertura. Más 10 % del sector privado, nos faltaría solo un 10 % para estar universalizados". Francisco Andino

El exministro de Salud, Luis Sarrazín, dice que la división de subsistemas ha provocado casos como el que un hospital del Ministerio de Salud y otro del Seguro Social queden uno frente al otro, “lo cual es un desperdicio de esfuerzos”.

Mas, también advierten lo complejo y demorado que puede resultar este cambio.

Ministerio de Salud: "Todos estamos preagendados” para la vacuna, desde el 31 de mayo Leer más

Sarrazín recuerda que hubo un Consejo Nacional de Salud (Conasa), donde estaban representados todos los sectores y por años trabajó en esa meta. Pero que este fue eliminado en el gobierno de Rafael Correa y se perdió todo lo avanzado. “Unificar todas las instituciones es bastante complejo por la peculiaridad de cada institución, su reglamentación, su conformación, administración. Por lo tanto, esa es una cosa que va a tomar un buen tiempo y no creo que pueda resolverse en cuatro años”, acota, aludiendo al período de gobierno.

Tenorio atribuye una iniciativa similar al expresidente Alfredo Palacio. Dice que además de las reformas legales respectivas, es preciso contar con las voluntades de los sectores y considerar sus independencias administrativas. “No es lo mismo el Seguro Social al que pertenecemos todos, que el Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Habrá también los GAD que tienen esa competencia que querrán o no unirse”, expone.

Andino también anota que si el Gobierno prevé cambiar el sistema, debe contar con el marco legal que se lo permita. Y recuerda que el expresidente Lenín Moreno vetó el Código Orgánico de Salud, por lo que para un nuevo debate del tema habría que esperar un año.

También espera que esta propuesta no sea una puerta a la privatización de la Salud. Anota que esta, más que un servicio, es un derecho.