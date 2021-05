Ministerio de Salud: "Todos estamos preagendados” para la vacuna, desde el 31 de mayo

A partir del 31 de mayo próximo ya no será necesario inscribirse para acceder a la vacuna contra la COVID-19 porque, desde esa fecha, “todos estamos preagendados”, según las autoridades del Ministerio de Salud.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, dio algunos detalles de cómo empezará a funcionar el sistema de vacunación desde el lunes. Para empezar, todos los ciudadanos podrán acceder a un link en el que, al ingresar el número de cédula, se desplegará el lugar, día y hora de inoculación, entre otros datos.

Esto será posible con el uso de la aplicación que desarrolló el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 7 de febrero y el 11 de abril, para saber el sitio de votación, al que se le incorporó otra herramienta tecnológica que ya venían usando los técnicos de Salud.

Garzón dio a conocer que el lanzamiento oficial del plan lo hará el presidente Guillermo Lasso el lunes próximo y se conocerá en detalle cada aspecto del plan que, pudo conocer EXPRESO, tendrá tres fases que se prevé concluyan en septiembre con la reactivación del país.

La titular de la cartera de Salud anunció que el sábado llegarán al país unas 700 mil dosis de vacunas de Sinovac. Garzón dijo que tanto Lasso como el vicepresidente Alfredo Borrero están empeñados a diario por conseguir que se aceleren los envíos de vacunas para cumplir con los nueve millones de inmunizados en cien días.

“Si no se logra esa meta no será porque no tenemos un plan bien estructurado o que no se lo ha implementado, sino que sabemos que a nivel internacional conseguir vacunas es complejo, pero estamos haciendo todo lo posible para garantizar que lleguen las vacunas”, dijo Garzón.

Las tres estrategias básicas que prevé aplicar el Gobierno para inmunizar lo más pronto posible a la población son la instalación de puntos fijos de vacunación, vacunaciones masivas y brigadas de vacunación que llegarán a zonas alejadas y a personas con movilidad limitada.

El Ejecutivo dice que tampoco quiere caer en el error del anterior Gobierno por la falta de transparencia sobre la campaña de vacunación. Para contrarrestar eso, está creando una plataforma informática para que cualquier ciudadano pueda ingresar y revisar como avanza el proceso.

Incluso se plantea la creación de una herramienta a la que se ha denominado el “vacunómetro” que llevarán el registro de las vacunas, marca y cantidad, que se irán aplicando a diario en todo el país.

La mañana de este 27 de mayo el presidente Lasso mantuvo una reunión con el equipo de alto nivel encargado de la vacunación, para afinar los detalles del proceso que arrancará el lunes.