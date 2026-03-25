Unidad Popular anuncia marcha al CNE por intento de cancelación

Según el partido, el CNE tiene previsto insistir en iniciar con el proceso de cancelación este 25 de marzo de 2026

Unidad Popular exige al CNE que demuestre la desafiliación de más de 170.000 adherentes, como señala el informe jurídico.

El partido Unidad Popular desafía al Consejo Nacional Electoral (CNE) y convoca a una movilización nacional para frenar lo que denuncian como un intento de cancelación de su personería jurídica. El dirigente Geovanni Atarihuana acusa al Gobierno de buscar "proscribir partidos" de cara a las próximas elecciones, mientras el organismo electoral posterga la decisión por falta de quórum y votos.

¿Cuándo es la movilización de Unidad Popular contra el CNE?

La dirigencia de Unidad Popular anunció que las jornadas de protesta se llevarán a cabo el próximo miércoles 1 de abril de 2026. La convocatoria tiene un alcance nacional y surge como respuesta inmediata a los informes técnicos del CNE que sugieren la eliminación de la organización del registro electoral.

Las razones de la protesta según Geovanni Atarihuana

El director nacional de la organización, Geovanni Atarihuana, calificó la medida como un atentado a la democracia y las libertades públicas. Según el dirigente, el movimiento cumple con todos los requisitos legales y cuenta con más de 200.000 afiliados.

El Pleno del CNE es presidido por Diana Atamaint. ARCHIVO: CNE

Defensa legal: Denuncian que el CNE no ha podido demostrar la supuesta des-afiliación masiva de sus miembros.

Antecedentes: Recuerdan que el partido fue habilitado para participar en la Consulta Popular de 2025 y en las pasadas elecciones presidenciales.

Acusación política: Atarihuana señala que existe una intención de "limpiar la papeleta" para favorecer al oficialismo.

El CNE y la incertidumbre sobre la personería jurídica

El proceso de cancelación de partidos no solo afecta a Unidad Popular, sino también al movimiento Construye. Sin embargo, el pleno del CNE no ha logrado concretar la votación debido a:

Falta de votos suficientes entre los consejeros. Inasistencias que provocan falta de quórum. Cancelaciones repentinas de las sesiones convocadas.

Esta falta de definición mantiene en vilo la participación de estas fuerzas políticas en los futuros comicios, mientras las bases sociales preparan las calles para el 1 de abril.

Según Unidad Popular, el CNE volverá a intentar aprobar el informe que recomienda iniciar el proceso de cancelación del partido a las 17:00 de este 25 de marzo de 2026.

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