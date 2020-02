Felipe León, de 'Libres': "No nos consideramos ultraderecha"

El inicio del año preelectoral hace que las cosas empiecen a moverse. Felipe León habló con EXPRESO sobre el movimiento Libres por la Vida y la Familia.

Se habla de que es un nuevo partido, ¿quiénes son?

Pugna entre el CNE y Finanzas por el presupuesto de las elecciones 2021 Leer más

Es una plataforma que se ha venido formando desde hace seis meses. Empezó como una plataforma para la defensa de la vida y la familia y ahora ha tomado una fuerza nacional, ya estamos en nueve provincias, y estamos buscando formalizarnos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué buscan con esta organización?

Se llama 'Libres' es una alianza por la libertad, defendemos libertades individuales versus las colectivistas que defiende la izquierda. Nuestra defensa es en especial por los temas de seguridad, defensa de la vida, de la familia, la integridad de la familia, los valores.

A qué se refiere con eso de valores...

Nosotros muchas veces los llamamos valores cristianos, pero no en lo referente a la religión sino a los valores que conforman la familia, de respeto a los mayores, respeto a la educación libre sin adoctrinamientos ni ideologías, y el respeto a la fe y a la religión que cada una de las personas profesa.

Si nos quieren decir ultraderecha por defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural, por defender la familia y por la seguridad, que lo hagan. Felipe León

​Dirigente de Libres.

¿No confían en cómo está al momento?

Paúl Carrasco: "Vamos a conversar con todos los actores políticos" Leer más

Creo que no se trata de no confiar. Yo fui militante del Partido Social Cristiano (PSC) hace cinco años, pero creo que hay que hacer un espacio que venga desde la ciudadanía. Muchos ciudadanos consideran que no tienen un espacio donde hablar, donde levantar su voz en estos temas, y lo que queríamos es construir un espacio, y por eso iniciamos como una plataforma pero lo vamos a formalizar como partido.

¿Cómo están llevando el proceso para el registro en el CNE?

En este momento estamos terminando nuestro ideario, que se debe presentar al CNE con los estatutos, por lo que considero que hasta finales de este mes ya presentaremos nuestro pedido en el Consejo Nacional Electoral, para convertirnos en partido nacional.

Ustedes quieren participar en las elecciones del 2021...

No sabemos, estamos optimistas, esperamos tener número propio para el 2021, pero tampoco es nuestro único objetivo, nuestro proyecto es a largo plazo, es un proyecto a construir una plataforma nacional. No tenemos apuro para el 2021. Si vamos a participar con candidatos a asambleístas, no tenemos la intención, por ahora, de presentar un candidato presidencial, más bien apoyar una tendencia, si se da la oportunidad, pero si vamos a presentar candidatos a la Asamblea.

Esperamos tener número propio para el 2021, pero tampoco es nuestro único objetivo Felipe León

​Dirigente de Libres

Cuándo habla de tendencia, con quien se podrían ir a las elecciones para asambleístas...

CNE: el 28 de febrero de 2021 se elige al Presidente de la República Leer más

Eso habrá que ver más adelante, considerando de cómo se dan los movimientos de la política en este año de campaña. Por ahora no hacemos alianza con nadie, estamos haciendo las cosas de manera propia, trabajando por la vida, y la familia. El 21 de marzo vamos hacer la marcha por la vida en Quito y Guayaquil, y también a mediados de marzo estamos haciendo el lanzamiento oficial de la agrupación.

En estas alianzas podrían estar PSC o CREO...

Nuestra lucha es directa contra el socialismo, la izquierda, así que no haremos alianzas de ninguna forma con nadie que tenga esa línea de pensamiento. Estamos abiertos a una unidad porque eso pide la ciudadanía, es lo que buscamos, creo que tenemos un objetivo en común y más bien romper la tendencia, romper candidatos, lo único que va hacer es facilitarle las cosas al socialismo para que vuelva al poder.

Se les puede calificar como ultraderecha...

Nosotros no le podemos limitar a los medios sobre cómo nos califican. Si nos quieren decir ultraderecha por defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural, por defender la familia y por la seguridad, eso es una cuestión de la prensa. Nosotros no nos consideramos de ultraderecha; nosotros estamos haciendo las cosas que en este momento necesita el Ecuador.

¿Qué opinión le merece el tema de migración?

No estamos a favor de ningún tipo de migración masiva o ilegal, consideramos que eso es contraproducente para la sociedad. Sí a la migración legal, a la migración que viene a trabajar, a invertir en nuestro país, pero la migración ilegal ya hemos visto lo que puede llevar a la inseguridad al desempleo.