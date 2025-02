Trabajo ubica nueva placa de disculpas a Abad, ¿en qué se diferencia de la anterior?

Tras la polémica de la placa 'invisible', el Ministerio del Trabajo dirigido por Ivonne Núñez colocó una nueva en la que se expresan las disculpas públicas de la entidad a la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue suspendida vía sumario administrativo.

La colocación de una placa con disculpas públicas para Abad fue una de las medidas de reparación que la jueza Nubia Vera dispuso en la acción de protección que la vicepresidenta presentó y ganó en contra del Ministerio del Trabajo en diciembre de 2024.

Aunque la cartera de Estado ubicó la placa solicitada en la fachada del ministerio, en una visita que hizo la jueza Nubia Vera el 12 de febrero de 2025, se constató que la misma era ilegible para el público general. Por lo que la magistrada dispuso la colocación de otra placa con nuevas características.

Por su lado, la ministra Ivonne Núñez ha cuestionado públicamente que la jueza Vera modifique en reiteradas ocasiones su sentencia, por lo que la denunció ante el Consejo de la Judicatura. Además, explicó que la placa anterior tenía iluminación y que era "una pena que la pared sea blanca".

La jueza Nubia Vera acudió el 12 de febrero al Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de la colocación de la placa, pero no se podía leer. Cortesía

¿Se puede leer el texto de la nueva placa?

A diferencia de la placa anterior colocada por el Ministerio del Trabajo, que tenía el texto grabado en una superficie de vidrio, la nueva es de color gris y de apariencia metalizada con el texto grabado en color negro, por lo que sí se puede leer.

La nueva placa tiene como titular "disculpas públicas", reza el texto dispuesto por la jueza Nubia Vera y consta como suscrito por el Ministerio del Trabajo, el 23 de diciembre de 2024. El texto de la placa es el siguiente:

"Por disposición oral de la abogada Nubía Yineth Vera Cedeño, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, en la acción de protección No. 17203-2024-05426 se extienden disculpas públicas a al accionante María Verónica Abad Rojas, al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público -LOSEP- como lo determinó la acción de protección 17282-2024-01862, dictada por la juez de la Unidad Judicial Penal, con competencia de infracciones flagrantes, Mariscal Sucre, distrito Metropolitano de Quito, que ratificó la competencia del Ministerio del Trabajo, de conformidad al art. 229 de la Constitución de la República y ordenó continuar con la sustanciación del sumario administrativo No. MDT-SSCRSSP-DRSASP-SAPE-2024-001 (0868)".

La nueva placa colocada en el Ministerio del Trabajo. EXPRESO

