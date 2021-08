El turismo vive de a poco la reactivación

De a poco, pero ya se siente. En este primer feriado nacional con un notable avance del plan de vacunación gubernamental, el sector turístico puede decir que empieza a sentir la reactivación económica luego del duro golpe del inicio de la pandemia de COVID-19. “Vemos con optimismo que, en cada feriado y fin de semana, llegan más turistas, aunque no en la cantidad esperada; pero son señales de que la reactivación del turismo y de la economía está mejorando”, afirma Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas, provincia de Guayas, mientras atiende a una familia cuencana que llegó a hospedarse a su hotel.

Esto se ve reflejado en la ocupación de la plaza hotelera. Hasta hace dos meses las reservaciones no pasaban del 10 % y actualmente superan el 40 % en un fin de semana normal. Y en este feriado casi ha llegado al 75 %, asegura López. La ejecutiva cree que desde que se inició el proceso de vacunación, los turistas sienten más confianza en salir de paseo.

Con este criterio coincide Phillipo Franco, director de Turismo Municipal. “La gente ya no quiere volver a encerrarse, por eso está acudiendo a vacunarse. En Playas el 80 % de la población está inoculada”, asegura el funcionario, basado en los informes de la mesa de salud del COE cantonal. Los primeros en recibir las dosis fueron los servidores turísticos, que incluso ya tienen la segunda.

36.887 vehículos cruzaron el peaje de Chongón con dirección a la costa entre el viernes y sábado.

Los servidores turísticos del cantón guayasense también ven en las cifras el efecto de la reactivación económica. Kléver Jordán, del comedor ‘La ostra que fuma’, dice casi con orgullo que en el primer día del feriado por el 10 de Agosto vendió 30 platos a la carta, mientras que hasta hace dos meses en un día apenas llegaban 10 turistas a almorzar. “No ganamos mucho, pero da para pagar deudas, servicios básicos y comer”.

Hera Selena, quien vende ropa playera, piensa que otro factor que ayuda a que el visitante venga y consuma es la regeneración del malecón, donde ella tiene su negocio y cuya segunda etapa será inaugurada el 15 de agosto, fecha de cantonización de Playas.

os locales comerciales del cantón Playas, como los restaurantes, sintieron la visita de los turistas, sobre todo de Guayaquil NÉSTOR MENDOZA / EXPRESO

En la provincia de Santa Elena también sienten los efectos del movimiento de turistas. Edith Párraga calificó como “regular” al feriado nacional que culmina hoy. La mujer es propietaria de una cevichería en el balneario de Ballenita e indicó que hasta ayer las ventas estuvieron mejores que otros fines de semana. “Parece que el estar vacunados produce más confianza en las personas, aunque varios de mis clientes me han comentado que todavía temen contagiarse con las nuevas variantes de la COVID-19, pero el entusiasmo por venir a la playa pudo más”, señaló la comerciante.

En el cantón Salinas, Carmen Bernabé, quien atiende un negocio similar al de Párraga, compartió su criterio. Estimó que de a poco la actividad turística empieza a mejorar. “La verdad es que las ventas están mejorando, ojalá pronto volvamos a la normalidad”.

El artesano Franklin Galdea, quien recorre las playas de Salinas ofreciendo pequeños artículos de balsa y paja toquilla, esperaba la llegada de más personas. Para este vendedor, el intenso frío de estos días hizo que los turistas pasen poco tiempo junto al mar. “Los que ya están acá comunican a sus amigos que no sale el sol, por eso los que tenían pensado llegar hoy (ayer) no lo hicieron”, argumenta el vendedor.

Entre la tarde y noche del sábado, los visitantes llegaron en mayor número a los balnearios peninsulares. En Montañita, los hoteles alcanzaron el 80 % de habitaciones ocupadas, pero en Salinas la situación llegó hasta el 50 %. “La gente llega por un día y no pernocta en los hoteles, pocos son los que se quedan. Lo importante es que ahora sí parece que empieza la reactivación”, dijo el hotelero Luis Hidalgo.

Durante el sábado y el domingo, la temperatura en los balnearios peninsulares osciló entre 18 y 23 grados ºC, e inclusive durante la noche y madrugada lloviznó. El frío se sintió con mayor intensidad en los balnearios de la zona norte: Ayangue, Montañita, Olón y otros.

Pese al clima, los visitantes disfrutaron su estancia en la Península. Luis Grefa, de la provincia de Sucumbíos, se pasó gran parte del día en Salinas. “Vine a pasarla bien a la playa y aquí estoy. El frío es secundario para el regocijo que se siente”, manifestó.

Algunos turistas optaron por no lucir sus trajes de baño, en cambio otros sí lo hicieron; por eso esta vez en las playas se observó un contraste en las vestimentas. “El ambiente está magnífico, estos días de descanso y ya vacunados hay que gozarlos”, expresó la cuencana Nelly Álvarez.

No faltaron los reclamos por los controles policiales en las playas, que no permitían el consumo de bebidas alcohólicas. En Salinas, la noche del sábado, uniformados de la Policía y municipales clausuraron una discoteca que no tenía autorización de laborar y en donde estaban celebrando el feriado 500 personas. Mientras que en General Villamil, las medidas de bioseguridad se mantuvieron. En la playa, las carpas están separadas cada 3 metros y todas tienen una mesa con alcohol. Los dueños de bares y discotecas, entusiasmados por el flujo turístico, están pidiendo la reapertura de sus locales, pero deben esperar un poco más, sostiene Franco.

Más carros van a la costa

La Comisión de Tránsito del Ecuador refleja un incremento en el número de vehículos que atravesaron el peaje de Chongón, ubicado en la vía a la costa, en el feriado del 10 de Agosto de este año, en comparación al del 2020. Según cifras de la institución gubernamental, el pasado viernes 6 de agosto, a puertas del inicio de los tres días de asueto nacional, 14.763 vehículos pasaron por el pontazgo, lo que representa un aumento del 31,98 % en comparación a los 11.185 del año anterior. Mientras que el sábado 7 de agosto, 22.124 vehículos pasaron por el peaje, lo que significa un incremento del 50,04 % en comparación a los 15.122 que lo hicieron el año previo. Agentes de la Comisión realizaron operativos de control en esta vía con dirección a la provincia de Santa Elena. Inspeccionaban la documentación habilitante de los vehículos particulares y, en el caso de los públicos, también controlaron el respeto del aforo.