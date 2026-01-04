Tungurahua destaca un feriado sin muertes violentas e incremento de seguridad

Hubo gran cantidad de visitantes locales y extranjeros durante el feriado de fin de año

Los sitios de mayor concurrencia fueron las zonas naturales en la Amazonía.

El feriado de Año Nuevo dejó un balance positivo para el sector turístico y de transporte en Tungurahua y la zona central del país, impulsado por una mayor percepción de seguridad.

Durante los cuatro días de asueto no se reportaron muertes violentas ni en Tungurahua, ni en las provincias amazónicas de Pastaza y Napo, lo que generó confianza entre los viajeros y favoreció la movilidad interna.

En la Terminal Terrestre ubicado en el sur de Ambato, ubicada en Huachi Grande, el movimiento de pasajeros empezó a incrementarse desde el 29 de diciembre, según trabajadores de las cooperativas de transporte interprovincial. Se evidenció un repunte hacia destinos cercanos como Baños de Agua Santa y Puyo.

Marcos Contreras, colaborador de la Cooperativa de Transportes Baños, explicó que los días de mayor afluencia fueron el 29 y 30 de diciembre. “El primero de enero fue tranquilo y el retorno se dio el sábado y domingo, cuando las personas regresaron para iniciar el año laboral”, indicó.

Sandy Tituaña, de la cooperativa Cita Express, señaló que muchos viajeros optaron por trayectos cortos dentro de la zona central. “La gente buscó lugares cercanos y seguros para pasar el feriado”, afirmó. Los viajeros que más llegaron fueron desde la provincia del Guayas, Manabí, también de Quito y otras zonas costeras.

Autoridades destacan orden y control en la zona central

Desde el sector turístico, Baños de Agua Santa vivió uno de los feriados más concurridos de los últimos años. Más de 150 mil visitantes llegaron al cantón entre el 31 de diciembre y el 4 de enero.

Los mismos también recorrieron otros cantones de Tungurahua, entre ellos a Píllaro, movidos por la Diablada Pillareña, donde se esperaba más de 20 mil turistas cada día.

El alcalde de Baños Marlon Guevara aseguró que la ocupación hotelera alcanzó el 100 % y que el comportamiento ciudadano fue clave para el buen desarrollo del feriado.

Por su parte, Giovanni Romo, presidente de la Cámara de Turismo de Baños, señaló que la ausencia de hechos violentos fue determinante. “El visitante se siente más tranquilo cuando percibe orden y seguridad, y eso se reflejó en la alta demanda”, manifestó.

El alcalde de Píllaro, Israel Chicaiza, resaltó que la unidad en Tungurahua facilita trabajar de mejor manera en las coordinaciones en temas de seguridad en especial y ese fue el éxito de este feriado.

Las personas también disfrutaron de las cascadas en Tungurahua YADIRA ILLESCAS

