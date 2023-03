Los argumentos de la defensa de Lenín Moreno y Rocío González, dos de los 37 procesados por presunto cohecho en el caso Sinohydro no convencieron al tribunal de la Corte Nacional de Justicia que este viernes 17 de marzo negó el pedido de habeas corpus preventivo presentado por el expresidente. Con la resolución queda vigente la orden del juez Luis Adrián Rojas de que se presente en la Corte el próximo lunes.

Moreno buscaba que la medida cautelar de presentación periódica ante la sala penal de la Corte que dispuso el juez Luis Adrián Rojas en la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló el pasado 3 de marzo se cumpla ante la embajada de Ecuador en Paraguay. En ese país Moreno fijó su residencia porque tiene una responsabilidad asignada por la OEA hasta 2025, según explicó su abogado David Mesa.

El defensor había alertado a los jueces que la presentación dispuesta por el juez Rojas era de obligatorio cumplimiento bajo la amenaza de que su no acatamiento acarrearía que se le dicte la prisión preventiva.

En su resolución los jueces precisaron que los solicitantes no han sido privados de la libertad, no están incomunicados, no se encuentran sometidos a tratos degradantes. Además, el próximo lunes a las 08:30 se realizará la audiencia para resolver los pedidos de revocatoria de medidas que solicitaron los procesados. En la misma audiencia la defensa de Moreno presentó el recurso de apelación.

Durante la audiencia se presentó como testigo en favor de Moreno estuvo Xavier Torres quien fue consejero de Gobierno en el ámbito de discapacidad en su régimen de Moreno. Explicó las condiciones de salud del expresidente que también los sufre él y que imposibilitarían su desplazamiento porque hay factores que pueden deteriorar su salud. Expuso cómo se hacen los traslados de las personas con discapacidad que están en sillas de ruedas, los baños de los aviones.

Todo fue para mostrar el problema que podría afrontar en el caso de que se insista en la medida. El juez Rojas defendió su decisión en que la alternativa dictada es idónea y la defensa pretende distraer el derecho del habeas corpus. Habló además de abuso del derecho. El próximo lunes a las 08:30 se desarrollará la audiencia de revisión de medidas cautelares que solicitaron los investigados.

Según la Fiscalía, la investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Ese organismo aseguró que se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, aproximadamente el 4 % del valor contratado por la obra, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias. Cerca de las 11:00 la audiencia fue suspendida y se anunció que a las 12:30 se dará la resolución.