John Rodríguez, el juez de Yaguachi que restituyó los derechos de participación política a l exvicepresidente Jorge Glas, cometió una falta muy grave.

Lo resolvió el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al analizar la denuncia presentada por Néstor Marroquín.

Como sanción, el TCE dispuso que Rodríguez pague una multa de 31.500 dólares correspondientes a 70 salarios básicos del trabajador. Pero no solo eso. El juez fue destituido y se suspendieron sus derechos de participación por cuatro años. (LEA TAMBIÉN: "Juez Rodríguez, quien devolvió los derechos políticos a Glas, retoma su despacho")

¿Cuál es el señalamiento para el juez de Yaguachi? El sancionado le devolvió los derechos a Glas condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Además espera fecha para la formulación de cargos en un caso abierto en el contexto de la reconstrucción de Manabí por la adjudicación de una obra.

La decisión de Rodríguez le abrió la puerta a Glas para su participación en las primarias de la Revolución Ciudadana para la definición de las candidaturas para las elecciones anticipadas de las que se apartó.

El razonamiento de Joaquín Viteri al momento de emitir su sentencia fue que hubo una clara intromisión en las competencias y atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para Marroquín, el efecto de la suspensión de los derechos políticos del juez Rodríguez es la suspensión del cargo que ya no podría seguir ejerciendo. EXPRESO solicitó un pronunciamiento al sancionado pero hasta el cierre de la Edición no hubo respuesta. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "La resolución en el caso de Glas no es la única cuestionada del juez de Yaguachi")

La Fiscalía también inició acciones en contra del judicial y abrió una investigación previa en la que investiga un posible delito de prevaricato en el que habría incurrido el juez al resolver la restitución de los derechos políticos del exvicepresidente Jorge Glas.

