Cuando las hermanas dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por orden del régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, nadie imaginó que ese suceso marcaría en el calendario, años después, una de las fechas más reivindicativas en Latinoamérica: el día contra la violencia de género.

Las tres mujeres eran activas militantes contra el dictador y su lucha ha dejado un símbolo, y legado que se hizo más visible en 1981, cuando los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor en honor a las hermanas Mirabal, conocidas como "Las mariposas".

Ese triste pero a la vez legendario 25 de noviembre de 1960, los cuerpos destrozados de las hermanas Mirabal fueron hallados dentro de un jeep hundido en un barranco, en Salcedo, al noreste de la isla caribeña. Horas antes, un escuadrón enviado por Trujillo les habían dado muerte. Los hombres del autócrata las mataron a golpes y las metieron dentro del vehículo para simular un accidente. Pero nunca hubo duda de que se trataba de un crimen.

Y el asesinato de las hermanas Mirabal, fue uno de los detonantes de la caída de Trujillo.

Minou Tavárez Mirabal, la hija de Minerva, la más activa de las tres hermanas, cuenta hoy cuánto ha sufrido desde aquella vez, pues ella solo era una niña de 4 años. Aunque también no cabe de tanto orgullo por su progenitora.

También conocidas como "Las mariposas", las hermanas Mirabal llevaban una vida acomodada, hasta que decidieron luchar contra la dictadura de Trujillo. cortesía

“Me he tenido que conformar con los recuerdos de otros y tal vez alguna pequeña cosa que yo creo que recuerdo -cuenta Tavárez Mirabala diario El Pais-, pero que no estoy segura de que sea del todo real: mi madre poniéndose una especie de traje militar, con una boina; ella mirándose en un espejo, caminando por un pasillo; el día que a ella se la llevaron presa, que yo me aferré a su pierna y ella se molestó conmigo porque me eché a llorar... Yo creo que no quería verse débil frente a quienes se la llevaron”.

Profesora universitaria y fundadora del partido Opción Democrática de su país, Tavárez Mirabal, recuerda también una de las frases de su madre que más la marcaron: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". La pronunció en reiteradas ocasiones, cuando ya se sabía amenazada.

Por todo ello, las hermanas Mirabal, nacidas en una familia acomodada de comerciantes, con carreras universitarias, casadas y con hijos, "se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género -recalca El Pais-, una lacra global y multiforme de consecuencias devastadoras para el planeta. La trata, la violencia sexual, económica, psicológica, el acoso, la mutilación genital… son graves violaciones de los derechos humanos que afectan al 70% de las mujeres de todo el mundo".

LA LUCHA NO HA TERMINADO

“Una sociedad no puede llamarse democrática si tolera que a las mujeres se las está maltratando y asesinando. Y eso se produce, además, con mayor frecuencia, en los espacios donde deben estar más protegidas, sus hogares, su entorno, con las personas con las que se relacionan”, lamenta Minou Taváres.

“El tema se ha introducido en los discursos como lo

políticamente correcto, pero al mismo tiempo puedes apreciar la indiferencia con la que los mismos actores que pronuncian discursos contra la violencia de género, por la igualdad y no discriminación, cada 25 de noviembre u 8 de marzo no creen en lo que están diciendo... Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal

La mujer se siente orgullosa de que el legado de su madre y sus tías den nombre al día contra la violencia de género, pero también lamenta que esta lacra no haya desaparecido de República Dominicana —donde se producen unos 200 asesinatos de mujeres por razón de género al año— y en toda la región, donde se registran una media de 12 al día.

Pero como dicen que toda lucha tiene su recompensa, la de "Las Mariposas" dominicanas es el haber dejado un gran ejemplo para las nuevas generaciones que luchan por un mundo más justo y equitativo. Por ellas, cada 25 de noviembre, no solo Latinoamérica, sino el mundo entero celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.