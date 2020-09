Cuatro grupos coinciden en la Corte por la casación en el caso Sobornos

Al menos cuatro grupos de manifestantes coincidieron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia este jueves 3 de septiembre de 2020. Un reducido número de simpatizantes del expresidente Rafael Correa, uno de 20 sentenciados por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, fue a defender la inexistencia de pruebas en su contra.

Otro grupo fue a pedir justicia y solicitó que se encarcele al exmandatario. 'Preso Correa preso' era una de las leyendas que se habían escrito en carteles. Otros fueron a requerir a la Fiscalía que investigue todos los casos de corrupción denunciados en los últimos meses. Otros en cambio se concentraron en defender la inocencia de policías sentenciados en Manta, Manabí, por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, cuya audiencia de revisión de la condena se instaló en la Corte.

La presencia de las personas coincidió con la instalación de la audiencia de casación en el caso Sobornos. Además de Rafael Correa, su grupo de cercanos colaboradores recibió ocho años de cárcel por integrar una posible estructura delincuencial dedicada a la captación y reparto de aportes ilegales de contratistas del Estado. Otros sentenciados fueron empresarios o representantes legales de compañías. También fueron condenadas Pamela Martínez, exasesora de Correa y su exasistente Laura Terán.

Los conjueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra dieron 10 minutos para la argumentación de cada cargo casacional aceptado. Son en total 16 los procesados a los que se les admitieron los recursos. A los 15 iniciales se sumó el de la exasistente Laura Terán.

Vanesa Zavala, defensora de Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración de Correa expuso la indebida aplicación del artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Solicitó que se case la sentencia y se imponga una pena máxima de cinco años y no la más gravosa que contiene el artículo 287 del COIP. Calixto Vallejo, defensor de Viviana Bonilla entre otras cosas señaló que el rol que cumplía su defendida no ha sido comprobado. Solicitó se declare su estado de inocencia.

Juan Pablo Albán, abogado de Teodoro Calle habló del error de aplicación del artículo 42 del Código Penal anterior. Expuso que no se verifican los elementos del tipo penal, se ha violado la dimensión interna del principio de congruencia y existe una generalización en la sentencia.

El cuarto defensor en intervenir fue Alfonso Zambrano, patrocinador de Correa. Insistió en que su cliente no incurre en una infracción de deber, no hubo el apartamiento de su rol y no cabe que se le impute. Habló que existe un contrasentido entre la autoría mediata por instigación y la autoría. Pidió que se deje sin efecto la condena y se ratifique el estado de inocencia de su defendido.

A esta hora sigue la audiencia en la Corte con la intervención de Yessica Letamendi, defensa técnica de Du Yeon Choi. Está previsto que la diligencia demore al menos 12 horas. Luego los conjueces anunciarán su fallo de forma oral. Posteriormente notificarán la sentencia escrita con lo cual los defensores tienen la posibilidad de presentar aclaración o ampliación. Tras la resolución del tribunal el fallo quedará ejecutoriado.

De los sentenciados que recibieron medidas sustitutivas, al menos tres las evadieron. María de Los Ángeles Duarte es huésped en la residencia de la Embajada Argentina. De Viviana Bonilla y Christian Viteri se conoció que ya no se presentaron ante la Corte de Guayas desde el 13 de agosto. Hay otros que están prófugos como Correa, Alvarado, Wálter Solís, entre otros.