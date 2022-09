Francisco Bravo, Susana Cedeño y Óscar Ayerve se suman a la lista de los candidatos admitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En los tres casos, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó los recursos subjetivos contenciosos electorales con los que buscaban revertir la descalificación del Consejo Electoral.

La desidia se inscribió en las seccionales 2023 Leer más

En el caso de Bravo, el TCE concluyó que el actual vocal del CPCCS no incurre en la prohibición de mantener deudas con el Servicio de Rentas Internas. Sentenció que la descalificación de Bravo “constituye una indebida vulneración al derecho de participación” dado que certificó que no caí en prohibición alguna. En el mismo sentido, el Tribunal falló a favor de Cedeño y concluyó que no puede menoscabar su derecho de participación por la omisión de un funcionario del SRI que no actualizó la información sobre una deuda ya cancelada por la postulante.

En el caso de Ayerve, el Tribunal calificó su candidatura dado que sentenció, entre otros aspectos, que no estuvo legalmente adherido al movimiento Fuerza Rural porque dicha organización nunca alcanzó su personería jurídica.

Con estos tres nuevos candidatos, más los calificados y más los que superaron la fase de impugnaciones ya son más de 30 las personas que aspiran a unas de las 7 vocalías principales del Consejo de Participación en las elecciones de febrero del 2023.

El próximo 3 de octubre se conocerá con exactitud quienes serán los aspirantes a dicho Consejo luego de que el TCE resuelva más de una treintena de pedidos de recursos contenciosos electorales que buscan revertir la descalificación del CNE.