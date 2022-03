Entrevista a Douglas M. Fears.

El contraalmirante Douglas M. Fears visitó el país la semana pasada. Él es el comandante de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (JIATF-S por sus siglas en inglés). Visitó Guayaquil, Galápagos y Quito. Mantuvo reuniones con el ministro de Defensa, con el comandante de la Armada, Guardacostas y autoridades policiales.

En junio de 2020 asumió como director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur. Fue subcomandante de Política de Respuesta de la Guardia Costera de EE. UU., y responsable de la política en siete áreas. Entre ellas operaciones de defensa, aplicación de la ley, búsqueda y rescate, seguridad marítima y contraterrorismo.

El contexto

La Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (JIATF-S por sus siglas en inglés), detecta y hace seguimiento del tráfico de drogas vía marítima y aérea en América del Sur y el Caribe. Su comandante, Douglas M. Fears, se reunió con autoridades militares y policiales de Ecuador. El uniformado explicó a EXPRESO las actividades de esa dependencia.

- Qué labor cumple la JIATF-S.

- Detectar y monitorear el flujo de cocaína desde la zona de producción a EE. UU. También analizamos las redes de organizaciones del crimen transnacional. No incautamos, eso hace la Guardacostas. Nosotros hacemos inteligencia.

- Han identificado las rutas de las organizaciones para el envío de droga a Estados Unidos.

- Sí. Entendemos las rutas que utilizan, son por mar y por aire, América del Sur, América Central, México, no tanto por tierra, porque dependemos de los países aliados que tienen control sobre su territorio soberano.

- Han detectado qué carteles están detrás de los envíos.

- Hemos identificado a los carteles que están moviendo la droga, pero hay muchos que están involucrados en otros sitios, la situación es un poco complicada, no podemos decir que sabemos de todos. Algunos son mexicanos, pero no todos.

Avión estadounidense Orion P3 aterrizó en la isla San Cristóbal de Galápagos Leer más

- Con los mecanismos innovadores de los delincuentes, cómo ejercer mejor control.

- Tratamos de poner presión sobre los carteles tan pronto como podemos para asegurarles que estamos siempre tratando de incautar, para que sepan ellos que no pueden hacer todo lo que quieren. Por otro lado, después de incautar unas toneladas de droga, la Policía, por ejemplo en EE. UU., empieza una investigación sobre la red para identificar carteles, cabecillas y esas investigaciones pueden durar mucho tiempo.

- Para esa investigación coordinan con muchos países.

- Definitivamente dependemos de los países de esta región con quienes compartimos valores como la democracia, la libertad. Contamos con 20 países y 23 enlaces como el que tenemos con Ecuador con la Armada, trabajan con nosotros para hacer investigaciones e incautaciones.

Ecuador ha tomado seriamente el problema, es una prioridad muy grande, por eso estamos aquí. Contralmirante Douglas M. Fears

- ¿Se puede contrarrestar la superioridad tecnológica de las organizaciones criminales?

- Se trata de ganar las mentes y corazones de la población, porque las organizaciones criminales operan libremente muchas veces porque el terreno es permisivo. Y si podemos cambiar eso tendrán que encontrar otras formas porque esto es narcotráfico. Está destruyendo mi país, su país. Todos tenemos daños importantes en nuestras sociedades y familias, y la otra cosa que hace y particularmente en los países que producen cocaína, es contaminar el medio ambiente, los precursores químicos están muchas veces en los ríos.

- La pesca ilegal es uno de los problemas que amenaza los ecosistemas marinos.

- La misión de JIATF-S no es hacer cosas contra la pesca ilegal. Lo que podemos hacer es compartir información sobre el Gobierno de EE. UU., no hablando de la JIATF-S sino de otras agencias, sobre lo que vemos, la inteligencia que tenemos sobre las flotas chinas que están cruzando sobre las aguas de la Zona Económica Exclusiva. La pesca ilegal es un poco complicado manejarla porque está en aguas internacionales. Lo que se hace es tener presencia para que los barcos no ingresen.

El desafío para nosotros es educar a la población para que cierre la tolerancia a este tipo de actividad. Contralmirante Douglas M. Fears

- Cómo ve el control antidrogas en Ecuador.

- Impresionado por la voluntad fuerte de los ecuatorianos, de nuestros aliados aquí en la guardacostas de la Armada para enfrentar a la amenaza. Realmente es una cuestión de recursos, con más buques, con más aviones, con más personal, con más capacitación, con más entrenamiento pueden hacer más incautación, más arrestos, más detenidos.