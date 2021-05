Avión estadounidense Orion P3 aterrizó en la isla San Cristóbal de Galápagos

Por primera vez en sus tres años de presencia en el país, el avión estadounidense Orion P3 aterrizó en la isla San Cristóbal, en Galápagos. La aeronave realiza labores de detección de actividades ilícitas que se desarrollan en el área marítima como narcotráfico y pesca ilegal. Usualmente el avión despegaba y se abastecía de combustible en Guayaquil para el cumplimiento de sus misiones de reconocimiento. El objetivo es que esas actividades las pueda cumplir también desde las Islas.

En la aeronave llegó el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick y personal civil que opera en el Orión. A recibirlo estuvo el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, el comandante de la Armada Rafael Poveda y autoridades locales quienes previamente habían inaugurado dos bloques de vivienda fiscal con 12 departamentos con capacidad para 60 personas. El ministro anunció que un pelotón de infantes de Marina fue incorporado a las tareas de seguridad y vigilancia de las islas.

El ministro señaló que no se puede tener solo condiciones de salida de Guayaquil y lo más lógico era que se tenga desde esa pista las condiciones de reabastecimiento y tácticas.

Jarrín destacó que perfectamente se puede aterrizar en esa pista y lo que se necesita son adecuaciones mínimas para que pueda ingresar al reabastaecimiento. Indicó que alrededor de las islas están los dos corredores principales de tráfico de drogas.

El embajador Fitzpatrick destacó que el objetivo de las actividades del Orión es enfrentar el narcotráfico y la pesca ilegal. Acudieron miembros de dos agencias estadounidenses. Se busca evaluar cómo trabajar de forma conjunta y analizar futuros proyectos de cooperación. Porque con la salida del gobierno del presidente Lenín Moreno la cooperación no se va a detener, señaló el ministro. Ya hay acercamientos de la Embajada con el gobierno del presidente Guillermo Lasso.

El embajador reiteró que hasta ahora están en conversaciones y apoyando en la transición. Aclaró que el avión es civil y no hay militares a bordo porque no es base militar. Sobre la continuidad de la cooperación el ministro ratificó que: cuando se habla de soberanía son políticas de Estado, no de gobierno y son de largo plazo. "No es para mi gestión tendrá continuación", puntualizó.

Finalmente el embajador precisó que lo que ofrecen es información recogida por las plataformas instaladas en el avión y que no tiene valor para Estados Unidos solo para Ecuador. Ellos alertan a las autoridades ecuatorianas del cometimiento de algún ilícito para que actúen.

Las misiones que cumple el Orión solo se puede desarrollar con la autorización, el apoyo y liderazgo de Ecuador, reiteró.

También estuvo presente un representante del Ministerio de Obras Públicas para considerar las tareas de adecuación que se requieran.