Trabajadores y extrabajadores de El Comercio invitados este lunes a Carondelet

En defensa de los derechos laborales de los trabajadores se denomina la convocatoria del presidente Guillermo Lasso prevista para las 18:00 de este lunes 3 de enero en el Palacio de Carondelet.

El mandatario anunció que está "convocando a los actuales trabajadores y a los ex trabajadores de diario El Comercio con el propósito de conocer en detalle los pasivos laborales que mantiene la compañía de propiedad del señor Ángel Gonzales con ellos".

Lasso dijo que es bienvenida la inversión extranjera al Ecuador, "siempre y cuando cumpla con las leyes ecuatorianas, de manera especial cumpla con los derechos de los trabajadores".

El mandatario señaló que no puede ser posible la condescendencia de un Estado con un inversionista que no cumple con las obligaciones laborales con sus trabajadores. Anunció que "haremos sentir todo el peso de la ley y del Estado para defender los derechos de los trabajadores y ex trabajadores de El Comercio".

En septiembre la organización Fundamedios difundió una alerta que da cuenta de que al menos 21 trabajadores de Diario El Comercio fueron notificados sobre el término de su relación laboral con ese medio. Eran periodistas que tenían más de una década de experiencia.

Fundamedios citó los nombres de colaboradores despedidos como el director (e) Gonzalo Ruiz y macroeditores como Dimitri Barreto y Mónica Mendoza, entre otros.

Hasta 2015 el diario perteneció a la familia Mantilla Jácome. Desde ese año una empresa vinculada al empresario mexicano Ángel Gonzáles, es dueña del 94,4 % de las acciones. La de septiembre fue solamente una de las últimas salidas de periodistas de ese medio que denunciaron en un comunicado falta de transparencia de la empresa sobre a sus condiciones laborales.

Una de las posibles anomalías fue el retraso en el pago de los sueldos de los trabajadores de Grupo El Comercio. A eso se suma la disminución de sueldos que sufrieron comunicadores. Experiodistas de ese medio consultados por este Diario señalaron que desde enero de 2021 hubo retrasos en el pago de los sueldos.

Inicialmente empezaron con retrasos de unos días. Cinco o seis cada mes. Luego hubo problemas en los pagos de las quincenas. Hubo anuncios a finales de mes de que pagaría 30 % o 60 %. En octubre hubo despidos. Para ello se pusieron al día en el pago de las remuneraciones pero las liquidaciones, casi tres meses después, aún no han sido canceladas y los afectados no reciben explicaciones de las razones de la demora.

Los periodistas señalan que han sido convocados para firmar acuerdos internos que finalmente no se cumplen. Los arreglos con el Ministerio de Trabajo tampoco se cumplen, denuncian comunicadores que pidieron la reserva de sus nombres. Desde el diario El Comercio no han existido pronunciamientos a pesar de la consulta formulada por este Diario.