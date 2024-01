Las toneladas de droga incautadas en Ecuador, ¿realmente desestabilizan al narco?

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han volcado a las calles todo su arsenal y equipo humano para neutralizar al crimen organizado, identificado por el Estado como grupos narco terroristas. Bajo esta premisa, se ha incautado, durante las primeras semanas del conflicto armando interno que atraviesa Ecuador, 35 toneladas de drogas. Algo que se traduce, según el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, en "un fuerte debilitamiento a la capacidad operativa, logística y financiera del narcotráfico a nivel mundial”.

Sin embargo, el golpe al narco del que habla la cúpula militar y policial, al enumerar las acciones que realiza para combatir su operatividad en el país, podría traer consecuencia del mismo 'calibre', según Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército: "Es un golpe considerable, sí, pero no los deja inertes. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares en pérdidas. Algo que trae consecuencias, como retaliaciones a las que llamamos los coletazos del narcotráfico, del crimen organizado. Esto podría darse".

Es por eso que Pazmiño, experto en temas de seguridad, señala que el Gobierno Nacional debería, más allá de los operativos que realiza para dar con los grupos narcoterroristas, extremar las medidas de seguridad en todos los sentidos, porque "estas organizaciones no perdonan ese tipo de acciones y por lo tanto pueden generar retaliaciones".

Pazmiño aclara que si bien la incautación de droga y la captura de líderes narcoterroristas apuntala el trabajo que realiza la fuerza pública, en medio del conflicto armado interno que vive Ecuador, no es suficiente: "Lo que van a hacer (los grupos narcotraficantes) es aumentar la producción para ir supliendo esa desventaja, como comprar o incrementar la producción de droga en los laboratorios o cristalizadoras. No creo que se los desestabiliza en su totalidad, no creo. Manejan millones y millones de dólares en este negocio ilícito".

LA IRA DEL NARCO

Para el exministro de Defensa, Fernando Donoso, las fuerzas policiales y militares no deben bajar la guardia, pese a que actualmente los ataques criminales han disminuido en el país. Explica que los grupos narcoterroristas, a los que se les ha incautado el cargamento de droga, podrían estar planeando un ataque.

"Están escondidos, están esperando una oportunidad para salir y seguir cometiendo terrorismos. Porque como es posible que se les incauta 22 toneladas de droga y nadie reacciona. Están por los techos, esperando el momento para atacar", señaló Donoso.

2024: INCAUTACIÓN HISTÓRICA

La fachada de un rancho que era utilizado para la crianza de cerdos se develó como el escondite de todo un arsenal y toneladas de droga distribuida en sacos. Con esa información el personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador llevaron a cabo un operativo estratégico en el sector de Estero Lagarto del cantón Vinces, Los Ríos.

La intervención se dio la mañana y tarde del 21 de enero, en la que se logró desmantelar una extensa red narcotraficante. La intervención, respaldada por información de inteligencia militar, puso en evidencia una caleta que ocultaba 22 toneladas de droga.

2022 | 2023: LA DROGA EN NÚMEROS

Las incautaciones de droga incrementaron en el 2023. Del 1 de enero al 29 de diciembre, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional registró el decomiso de 219,2 toneladas de drogas, de las cuales 195,4 toneladas corresponden a clorhidrato de cocaína.

Una cifras calificada como récord, pues en 2022, la Policía incautó 202 toneladas de droga, lo que situaron a Ecuador entre los tres primeros países con la mayor cantidad de decomisos de drogas del mundo, según la Oficina de la Organización de las NN.UU. para la Droga y el Delito (UNODC). El balance policial también indica que la droga confiscada está valorada en 5 mil millones de dólares. Significa el 4,7% del Producto Interno Bruto del país.

