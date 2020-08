Un tesoro sepultado de pugnas

A tres kilómetros del 17,5 de la vía Balao-Naranjal, en medio de sembríos de plátano, yuca, maracuyá y otras variedades, unos pequeños montículos de tierra descubiertos en los últimos meses en el recinto San Carlos han levantado una gran ‘polvareda’ en el cantón Balao, provincia de Guayas. El sitio guardaría una riqueza histórica de hace más de mil años; además de una aparente mina de oro, diamantes y plata, lo que plantea una primera y principal incógnita: ¿en manos de quién queda el tesoro hallado arqueológicamente?

Los restos están bajo la tierra de un sector agrícola “sensible de patrimonio arqueológico”, reconocido ahora por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que, mediante un informe de inspección técnica, da cuenta de la existencia de tumbas ancestrales o también conocidas como tolas.

El documento fue entregado el pasado 14 de julio a Jonnatan Molina Yánez, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Balao, quien solicitó la inspección por los reportes periodísticos y mensajes en redes sociales, que daban cuenta de un hallazgo ancestral, que desveló un lío judicial por la propiedad de esos terrenos y lo que encierra el supuesto descubrimiento en la hacienda Santa Rosa.

Los problemas de tierras en todo el sector San Carlos vienen desde hace muchos años (...) No he tenido conocimiento de si hay invasiones (...) Nosotros no podemos intervenir

Jonnatan Molina

alcalde del cantón Balao, provincia del Guayas