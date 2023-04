La controversia está garantizada. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, dio hasta el jueves 6 de abril de 2023 para que los proponentes del juicio en contra del presidente Guillermo Lasso singularicen su acusación y la ajusten a la causal de peculado.

Es decir, que “se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo”, que hablaban de concusión, ya que estos no fueron admitidos en el dictamen de la Corte Constitucional (CC).

Hasta que no se cumpla este procedimiento, el inicio del juicio político no puede ser notificado al presidente Lasso y, por lo tanto, el trámite de 30 días aún no empieza a correr; de ahí la celeridad que pide Villavicencio.

Pero entre los proponentes, este plazo no fue bien recibido. La legisladora Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), dijo que se está empezando a vulnerar el debido proceso porque, a criterio suyo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa da diez días para presentar las pruebas de cargo y descargo.

“La Comisión de Fiscalización no puede actuar como si fuese un juzgado penal, civil o constitucional”, señaló Veloz, quien dijo que ella será fijo una de las dos interpelantes del mandatario.

La Comisión de Fiscalización avocó conocimiento de la admisión de la Corte Constitucional, pero no ha notificado al presidente Lasso. Gustavo Guamán/ EXPRESO

También, la presidencia de Fiscalización sugiere a los asambleístas solicitantes para una mejor sustentación de las pruebas sobre peculado, se indique su utilidad, pertinencia y conducencia. Así como precisar los nombres, direcciones electrónicas y domicilio laboral de los comparecientes y el motivo u objeto en el que versará su asistencia.

Otro de los proponentes del juicio, el socialcristiano Pedro Zapata, aseguró que las pruebas se pueden presentar hasta el último día. “Vamos a revisar aquello (el plazo) porque no nos parece algo que haya sido revisado legalmente”, señaló.

¿Qué pasa si no se entrega hasta el jueves? La mesa de Fiscalización notificará con el inicio del juicio político al presidente con los elementos que se incluyeron cuando en el pedido aún estaban las dos causales por concusión que no fueron aceptadas por la CC.

Eso abonaría aún más a las críticas que ha ido sumando este pedido de juicio político. Sin embargo, será el pleno, de mayoría opositora, el que tenga la última palabra.

Una versión que será clave

Entre los llamados a rendir testimonio dentro del juicio político al presidente Lasso está el contralor General del Estado, Carlos Riofrío, y su testimonio podría ser fundamental. Este 4 de abril de 2023 estuvo en la Comisión de Régimen Económico, liderada por Mireya Pazmiño, solicitante del juicio político.

Explicó que en el examen especial realizado a la Empresa Pública Flopec en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, respecto de los contratos y pagos a la empresa Amazonas Tankers, la Contraloría determinó responsabilidades administrativas y civiles.