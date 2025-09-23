Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 23 de septiembre

La tierra volvió a temblar en Ecuador la mañana de este lunes 23 de septiembre de 2025, según los últimos reportes emitidos por el Instituto Geofísico (IG). La actividad sísmica, ha mantenido en alerta a los ciudadanos, especialmente a los de la provincia manabita.

El sismo más reciente se registró a las 06:44, con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter. De acuerdo con el informe preliminar del IG, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 16 kilómetros y su epicentro se localizó a 29.13 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Evento: igepn2025srbo

Ocurrido: 2025-09-23 06:44:29

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 16.0 km

Lat.: 1.318° S

Long.: 80.922° W

Localizado: a 29.13 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/TcbOtRPcLV pic.twitter.com/xl5Y4n13YJ — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 23, 2025

Este no fue el único movimiento registrado hoy; a las 06:44 se sintió otro sismo, con una magnitud de 4.4 y 5.0 kilómetros de profundidad en Salinas, provincia de Santa Elena.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Ecuador se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ambos lados de este océano y donde se produce el 85 % de la actividad sísmica mundial, producto de la interacción entre distintas placas tectónicas.

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

