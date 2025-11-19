Expreso
Temblor en Ecuador este 19 de noviembre.
Temblor en Ecuador este 19 de noviembre.Instituto geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de noviembre

El temblor se sintió en la provincia de Manabí

La tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025, un nuevo sismo se sintió en Ecuador, según el reporte del Instituto Geofísico (IG).

El temblor, que se produjo a las 13:49, alcanzó una magnitud de 3.6 en la escala de Richter, un valor que, aunque no es alto, es perceptible. El epicentro del sismo se localizó a 64.99 kilómetros de Jama, en la provincia de Manabí.

Recomendaciones 

El Instituto Geofísico recomienda a la población estar preparada para posibles sismos. Entre sus sugerencias se incluye elaborar un plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.

