"En el tema de medicamentos, la pata que está cojeando es el diálogo con la ARCSA"

Según el Ministerio de Salud, la compra de medicamentos para abastecer a los hospitales tiene una traba en la falta de oferta local para decenas de productos, por lo que anticipa un posible concurso internacional. Esto es rechazado por gremios farmacéuticos, que cuestionan los plazos de entrega exigidos en los concursos o la forma en que se calcula el precio referencial.

- Un gremio farmacéutico sostiene que es posible hallar ciertos medicamentos a precios más bajos en el extranjero, sobre todo en países asiáticos, pero sin los controles ni la calidad que a ellos se les exige.

- Ustedes tocan un tema que me parece que a veces no se le da la importancia que requiere, que es la función de la agencia reguladora, en este caso la Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). El Ministerio de Salud tiene su brazo, que es la Dirección Nacional de Medicamentos, pero a su vez este brazo está conectado con la agencia reguladora, la Arcsa. Mi visión, desde afuera, es que la Dirección Nacional de Medicamentos se encarga de ver las necesidades de los hospitales, de ver los medicamentos, de la contratación; pero el brazo que da la autorización es la Arcsa.

- La Arcsa da los registros sanitarios a los productos.

- La Arcsa cumple su función como ‘en papel’: hace una revisión bibliográfica, pero no del producto. Eso se da también en otros países, pero lo balancean con el control posregistro. Esto quiere decir que voy de manera aleatoria a farmacias comunitarias o a las hospitalarias y cojo de la percha los medicamentos y hago un control. Eso nuestro país me parece que no lo realiza de la manera o con la frecuencia con que se debería.

- ¿Y las personas o entidades que proveen el producto no tienen también la responsabilidad de garantizar su calidad?

- La industria farmacéutica tiene su responsabilidad, el distribuidor, pero también la agencia reguladora. Claro, Sercop también debe tener un brazo técnico y su brazo derecho con la Arcsa en una comunicación totalmente directa. Porque en medicamentos se ha visto que lo más barato no es exactamente lo que sale mejor en términos de salud, y por eso los medicamentos no deberían ser evaluados por Sercop en términos solo monetarios, sino más bien en términos técnicos. Me parece que el diálogo con la Arcsa es la pata que está ahí cojeando un poco, y los pacientes son los que están pagando las consecuencias.

- ¿La lista de medicamentos del concurso de compra es solo para enfermedades graves?

- A mí me llama la atención que en el listado hay hasta solución salina. Estamos pidiendo desde cosas tan esenciales como cloruro de sodio hasta medicamentos ya más complejos como antibióticos y quimioterapéuticos. También hay otros para el dolor. Es decir, me parece que esta lista no está enfocada solo a las enfermedades raras. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿por qué se está haciendo estas cosas? Si esto es algo básico que deberían tener las casas de salud. Sin esto no podría funcionar, sin cloruro de sodio...

- Quizás porque dijeron que también querían evitar los casos de corrupción que se produjeron en los procesos pasados.

Podría ser una de las razones, pero de acuerdo a lo que he leído de las autoridades, lo que se trata es de dotar de estos medicamento para enfermedades más relevantes en términos de necesidad de medicamentos, pero probablemente uno de los objetivos también es matar la corrupción. Pero viene otra pregunta, ¿si nosotros tenemos un sistema como el SERCOP ¿Por qué en los hospitales se ha dado esto? Claro, porque hay hospitales cuyas compras son por catálogo y hay otras que son por subasta inversa. Hay esas dos estrategias para la compra de medicamentos, que pueden permitir la corrupción, probablemente. Pero creo que hay se debe mejorar lo que hay.

- ¿Cuántos de los medicamentos del listado del concurso son importados?

- Eso no podría decirle, pero los más complicados son los de origen biológico y en el listado no los veo. Excepto uno o dos, la mayoría son de origen químico, es decir que una industria que lleve tiempo en el mercado tendría la experiencia para producirlos. Creo que hay laboratorios nacionales que sí los producen aquí.

Mónica Tarapués Román. Médica y PhD en Farmacología. Cortesía

EL PERFIL: Médica por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Farmacología, Desarrollo, Evaluación y Utilización Racional de Medicamentos, por la Universidad del País Vasco. Doctora (PhD) en Farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrática universitaria e investigadora científica.