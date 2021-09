Ecuador: Se ha adquirido solo 34 de los 123 medicamentos especiales

Mientras el Ministerio de Salud Pública reporta el avance del proceso de abastecimiento de medicamentos a los hospitales públicos del país, a través del plan nacional de adquisición de emergencia o de los procesos normales de contratación de cada institución, subsisten las quejas ciudadanas por la falta de estos insumos en los centros a los que acuden.

Durante un conversatorio con medios de comunicación, efectuado este lunes 20 de septiembre, Salud informó que ha adquirido hasta ahora 34 de los 123 medicamentos especiales para tratar enfermedades crónicas, catastróficas o de alto impacto como el cáncer, que forman parte de su Plan de Abastecimiento de Emergencia de Medicamentos.

Afirmó que estos ya han sido entregados e, incluso, destacó que ello ha supuesto un ahorro de al menos 250.000 dólares para el país, considerando el precio promedio en el mercado y el precio al que finalmente los compraron a través del respectivo concurso.

No obstante, este Diario y otros medios les transmitieron a las autoridades de Salud diversas quejas de usuarios que afirman que subsiste la falta de los medicamentos que requieren en las casas de salud de diversas ciudades y provincias.

Al respecto, el viceministro Miguel Moreira, de manera general señaló que Salud no ha recibido oferta de 77 medicamentos de la lista de emergencia por parte de las farmacéuticas y distribuidoras nacionales. Hizo un llamado a que estas participen y presenten sus ofertas en la segunda convocatoria.

Anticipó que si esto no ocurre, tendrán que convocar a un concurso internacional. Y explicó que si no lo han hecho todavía, es porque antes se necesita comprobar que no hay stock en el mercado nacional. También indicó que, aparte de este proceso nacional de emergencia, también hay procedimientos comunes de adquisición en las casas de salud de otros insumos.

En este enlace se puede consultar la lista de los medicamentos que Salud ha convocado a concursos de compras en la modalidad de emergencia.

El mes pasado, Salud anunció la declaratoria de una emergencia sanitaria focalizada por 60 días, con el fin de abastecer de medicamentos a 135 hospitales públicos del país mediante la compra centralizada de fármacos. Un proceso en el que invitó a participar a todas las distribuidoras de esos insumos

La semana pasada, esa Cartera de Estado reportó la llegada de medicamentos a los hospitales Abel Gilbert Pontón, Monte Sinaí y Francisco Icaza Bustamante, de Guayaquil. Aseguró que al momento cuentan con un abastecimiento de un 65% "y se espera incrementar progresivamente".