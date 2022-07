¿Un servicio destinado a desaparecer? Sea cierto o no, la realidad es que la televisión por suscripción cada vez pierde más espacio en los hogares. En los últimos cinco años, la penetración de este servicio se redujo a la mitad, siendo más pronunciada su caída entre 2020 y 2021, cuando más tiempo pasaron los usuarios en sus casas por la pandemia.

Al cierre de 2021, estos servicios sumaban 716.120 suscriptores en Ecuador, para un estimado de 2,7 millones de usuarios (considerando el promedio de habitantes por hogar), lo que representa una penetración de 15,54 %. Si se compara con 2019, la caída en penetración es de 9 puntos porcentuales y en número de usuarios de casi 1,5 millones, según estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

En esta pérdida de mercado hay tres razones fundamentales: un cambio en el consumo de contenidos audiovisuales, el costo del servicio y la piratería en línea, que en Ecuador creció de manera importante en los últimos dos años.

Para Hugo Carrión, consultor del Centro de Investigación para la Sociedad de la Información Imaginar, el decrecimiento de esta industria responde a un fenómeno mundial y a un problema en el modelo de negocio, que se evidencia con el crecimiento de la oferta de contenidos bajo demanda que, aunque existía desde tiempo atrás, no se consumía como ahora porque el desarrollo de internet era limitado.

“Con el desarrollo de la red 4G, ahora con 5G, y cada vez más de la fibra óptica, los usuarios pueden consumir contenidos diversificados por demanda, es decir, visualizar la película o serie que deseen en cualquier momento, de forma personalizada”, detalló el especialista en telecomunicaciones, quien consideró que de no actualizar su modelo de negocio la televisión pagada pronto desaparecerá.

La familia Pérez Alcalá, un matrimonio joven con una hija de tres años, era consumidora del servicio de televisión prepagada, pero recientemente decidió quedarse únicamente con las plataformas de ‘streaming’, que además venían utilizando a la par. “Cuando trabajas, es complicado llegar a la casa y buscar una película en la televisión, en cambio, en estas aplicaciones puedo seleccionar lo que quiero ver”, comentó Bárbara Alcalá.

Para competir con el ‘streaming’, las empresas de televisión prepagada vienen reinventándose con una oferta de contenidos bajo demanda, en donde combinan la programación regular de la televisión con bibliotecas de series y películas.

El costo del servicio es otra variable importante en la elección de los usuarios. En el caso de las aplicaciones de ‘streaming’, al ser solo proveedoras del contenido y no estar localizadas en Ecuador, resultan considerablemente más económicas que la televisión por suscripción, puesto que no están sujetas a las mismas cargas tributarias. No obstante, desde septiembre de 2020, los usuarios también pagan IVA por el consumo de servicios digitales prestados por empresas extranjeras.

Diego Álvarez, gerente de la Unidad de Negocios Corporativos de TVCable, explicó que como proveedores del servicio deben pagar altos costos, tanto por el contenido como por “el régimen impositivo” en Ecuador, que incluye el Impuesto a la Renta y pagos variables por la concesión de sistemas de audio y video por suscripción. La carga tributaria para el usuario final es de un 27 % del valor del servicio, entre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

RELACIONADAS Star Wars confía su futuro a la televisión con cuatro nuevas series

Patricia Falconí, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, señaló que se está trabajando con la Arcotel para disminuir las cargas regulatorias y tributarias. “Hemos pedido ante el Ministerio de Telecomunicaciones la revisión del ICE, puesto que se ha evidenciado que esto ya no es considerado un bien suntuoso”.

El mercado de la televisión por suscripción también compite con una gran cantidad de plataformas digitales ilegales. Según una encuesta de Ipsos sobre piratería online, realizada en ocho países de Latinoamérica entre 2019 y 2021, un 58 % de la población online consume piratería. En Ecuador, ese porcentaje escaló del 48 % al 72 % en los últimos dos años.

El principal motivo por el que las personas acceden a estos sitios es por el contenido y la disponibilidad; en el caso de los deportes, por la posibilidad de verlos sin pagar. El consumo de piratería también afecta a las plataformas legales de streaming.

En el primer trimestre de este año, la penetración de la televisión prepagada en el país se ubicó en 15,22 %. Bajo el contexto que enfrenta este mercado, se prevé que para el 2025 la penetración caerá al 12,20 %, según estimaciones propias del sector.