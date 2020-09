El teletrabajo redujo los gastos del aparato estatal

Hubo ahorro, poco e insuficiente para las arcas fiscales pero ahorro al fin. Los gastos del gobierno central se redujeron durante los meses de emergencia sanitaria porque la burocracia no tuvo que acudir a las oficinas.

Como ejemplo, por Agua Potable, el Estado gastó 10 millones de dólares, entre enero y agosto de este año. En el mismo periodo, pero de 2019, el pago por el servicio básico fue de más de 17 millones.

Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, secretarías, servicios, agencias, cortes, Asamblea Nacional, entes de control, consejos y otras oficinas públicas recortaron sus egresos.

En energía eléctrica pasó algo similar. En los ocho primeros meses del año pasado se pagaron 40,8 millones de dólares para ese servicio. Este año, con el teletrabajo como opción principal, el gasto no superó los 22,6 millones de dólares.

Incluso en las telecomunicaciones hubo reducciones considerables. En 2019, el pago superó los 59,3 millones de dólares. En este año, en cambio, el valor bordeó los 24 millones.

El reporte de gastos del Ministerio de Economía y Finanzas muestra, además, que uno de los montos que más bajó es el de impresiones y fotocopiado. El servicio de oficina pasó de 30 millones de dólares a solo tres millones, de enero a agosto de este año.

La mayor parte de esos gastos se concretaron en enero y febrero de este año, antes del inicio de la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus.

En total, el Estado gastó 16.480 millones de dólares hasta agosto de este año. En 2019 se usaron 21.325 millones.