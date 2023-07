En el inicio de este fin de semana, las paradas, en sentido sur-norte, del Sistema Integrado Trolebús: Villaflora, Chimbacalle, Colina, Recoleta y Cumandá, permanecieron cerradas al público. Una hoja de papel bond escrita a mano informaba a los usuarios la suspensión de este servicio, desde el 8 hasta el 28 de julio de 2023, por trabajos en la avenida Maldonado.

La noticia tomó por sorpresa a Liliana Arcos, cosmetóloga de profesión, quien salió a las 07:00 de su casa, en la calle Benigno Vela, en el sector de La Recoleta, para dirigirse hacia su trabajo, en el Centro Comercial Iñaquito, en el norte de la urbe.

La joven golpeó la puerta de vidrio de la parada (sur-norte) y el guardia de turno le indicó que no habrá ese servicio. ¿Hay alguna marcha? Preguntó, mientras manipulaba su celular. “No, no hay manifestaciones, pero no habrá trole por 20 días”, respondió el guardia.



Una historia similar ocurrió en la parada (norte-sur). El comerciante, Israel Quiñonez, junto a su familia y cargado de maletas buscaba tomar un articulado municipal para irse a la terminal terrestre de Quitumbe, pero al llegar a la estación vio la puerta cerrada. Conforme avanzaba la mañana, más personas arribaban hasta estas paradas con el objetivo de movilizarse, pero se encontraban con el anuncio del cierre.

“No es posible que no avisen, al menos, con una semana de anticipación, para uno saber qué hacer. Dicen que cojamos un taxi, porque ya mismo cierran el paso a los carros pequeños también”, dijo el comerciante con el ceño fruncido.

Él, junto a su familia y una vecina que también buscaba movilizarse hacia el sur de la ciudad se subieron en un taxi y acordaron compartir el gasto.



Los moradores aseguraron desconocer la medida anunciada por la Empresa Metropolitana de Pasajeros la semana anterior en la que detallan que, el servicio en las paradas (sur-norte) La Villaflora, Chimbacalle, La Colina, La Recoleta y Cumandá se suspenderá temporalmente. Lo mismo pasará en las estaciones: Santo Domingo, Cumanda y La Recoleta, sentido (norte-sur).

Está previsto que, durante estos 20 días de trabajo vial, el trolebús habilite el circuito emergente C3 Labrador-Santo Domingo en, sentido norte-sur y sur-norte para acercar a los usuarios hacia el Centro Histórico.

Datos del Instituto de la Ciudad señalan que, cerca de 30.610 habitantes son moradores del casco colonial; si bien la cifra corresponde a 2017, esta no ha variado asegura Carlos Hurtado, dirigente y vecino de la Loma Grande desde hace 50 años. La mayor preocupación del morador radica en la forma de movilización de toda esa población durante los 20 días de para.

A varios usuarios la noticia les tomó por sorpresa y tuvieron que caminar para llegar a sus destinos. Gustavo Guamán/ EXPRESO

En el primer día (sábado) de suspensión se pudo ver la caminata de varios vecinos, su desconocimiento y molestia por la falta del servicio, pasadas las 08:00 el paso para todo tipo de vehículos se cerró a la altura de la avenida Maldonado y Rocafuerte, en el ingreso a la Loma Grande.

“Cómo van a hacer el lunes, que ya todos salen a sus trabajos. Ahora debemos madrugar y exponernos más para caminar desde nuestras casas hasta La Marín si nos vamos al sur o hasta Santo Domingo, en el caso del norte”.



Mariela Calderón salió en compañía de su padre hasta la parada Santo Domingo para dirigirse al norte. Ellos caminaron por 20 minutos desde La Colina. “Optamos por venir hasta esta parada y no hacia La Marín, por seguridad, dijo el padre de familia.

Los vehículos particulares de los moradores

Para los vecinos de este sector que cuentan con carros propios la movilización también se complica, pues ciertas vías que llegan hasta sus hogares estarán cerradas. Armando Chimborazo, vecino del sector, adelantó que durante el fin de semana se reunirán los moradores de San Sebastián para organizarse y establecer una ruta para poder sacar sus vehículos.

Por lo pronto el morador sacó su automotor y entre sus documentos guardó una planilla de luz para “por si acaso” mostrarle a algún agente que a su regreso le quiera impedir el paso. Para las motos la circulación será más fácil indicó Glenda Vaca, quien salió en su Vespa azul.



La Empresa de pasajeros informó que las rutas del trolebús para movilizarse desde el norte hacia el sur, saldrán desde El Labrador hasta la parada Alameda. Ahí se realizará el desvío para circular por la Av. Pichincha; la primera parada será en La Marín Central (Ecovia), para luego conectarse hasta la siguiente parada Jefferson Pérez y continuar su ruta normal hacia El Recreo y Quitumbe, en el sur, respectivamente.

En ese recorrido no habrá desembarque en las paradas: Banco Central, Plaza de Teatro, Plaza Chica, Santo Domingo, Cumandá y La Recoleta.

Mientras que, en sentido sur-norte, el recorrido iniciará en la Estación El Recreo, toma el carril exclusivo de la Ecovía sobre la Avenida Napo, pasará por las paradas: Chimbacalle, Teatro México, Montufar, para conectarse a La Marín Central y finalmente retomar la ruta normal desde la parada Alameda hacia el Labrador. En esta ruta no habrá desembarque en las paradas Villaflora, Chimbacalle, Colina, Recoleta, Cumandá, Santo Domingo, Plaza Marín y San Blas.