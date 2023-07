Cuando el hogar oprime y la soledad ahoga

Detrás de dos habitaciones cubiertas con velos negros, cuatro mujeres se mueven. Son hermanas, pero en el ambiente no hay risas ni cantos. Solo una guerra silenciosa que se libra oculta entre las cortesías.

Así arranca El cielo tiene jardines, obra que se inauguró el jueves de noche en el auditorio de la Casa Humboldt, en la capital.

La obra llega de la mano del colectivo Deus ex machina Teatro, y tardó dos años en elaborarse, como explica su director, Sebastián Cattán.

“Aún estábamos en pandemia, y teníamos ganas de trabajar juntos. No había una idea clara, pero fuimos ahondando en los temas que queríamos tratar. Colectivamente, fuimos hablando sobre la fragmentación familiar, la pérdida de los seres queridos y de los comportamientos que generan los traumas”, asegura.

En ese proceso de exploración, se sumó la lectura de las obras del dramaturgo y poeta español Federico García Lorca, de las cuales extrajeron textos para culminar con un híbrido, que se convirtió en el guion final.

“La mayor influencia es de La casa de Bernarda Alba, pero extrajimos textos de Bodas de sangre, Yerma y Así que pasen cinco años, que fueron fundamentales para la escritura del guion”, señala Cattán.

La pieza inicia tras la muerte de la madre de Bernarda, Adela, Amelia y Josefa, las cuatro protagonistas que habitan una casa olvidada en una ciudad sin nombre. Cada una está sola, afincada en sus recuerdos y en sus pequeñas venganzas. El hogar que alguna vez compartieron se convirtió en una jaula de la que todas parecen incapaces de huir.

Los breves monólogos y diálogos que dan vida a la puesta en escena, se desarrollan a lo largo de una hora, y en ellos la audiencia profundiza en la historia de cada mujer.

“Bernarda teme a la soledad, y también teme que, si las dejas, sus hermanas no sepan cómo sobrevivir. Para las demás, es una tirana, es la que las aprisiona, pero finalmente no las retiene ni con amenazas ni con malos tratos”, explica Maya Villacreses, quien da vida a la hermana mayor en este elenco. “Es un personaje difícil de interiorizar, porque aunque parece muy estricta, finalmente es una mujer muy sola, pues sus hermanas tienen sus confidencias, y ella no está incluida”, dice.

El resto del elenco lo conforman Andrea Ruiz, quien interpreta a Amelia; Juana Arias, que da vida a Josefa, y Valentina De Howitt, quien encarna a Adela, el personaje que es el punto de quiebre en la historia. “Ella es el personaje transgresor. Y es un personaje con que es fácil identificarse, porque es la que quiere romper con lo impuesto”, indica.

Los elementos que refuerzan la historia

Para Juana Arias, la pieza fue un trabajo de dos extremos, pues a la par de desarrollar el papel de Josefa, esta también se encargó del vestuario. “Fue un trabajo de contrastes, pues a María José Terán, la escenógrafa, se le ocurrió usar velos para las paredes de la casa, con el fin de darle lo surreal al guion, y reforzar la idea de esta casa que se mueve, que es transparente e inestable. Frente a ello, preferí usar telas pesadas para el atuendo para darle un contraste que simbolice la profundidad de los personajes”, dice.

Y si bien estos elementos son cruciales para la puesta en escena, el director afirma que se establecieron tras la conclusión del guion. “Para que la escenografía y el vestuario funcionen, la obra tiene que estar ahí. Estos son elementos que deben fortalecer lo que se quiere mostrar, no tapar errores o distraer la atención. En este caso, creo que hemos alcanzado ese importante equilibrio”, establece.

Una obra viajera

En la capital, El cielo tiene jardines tendrá una segunda temporada en los próximos meses. Así lo explica su director. “Es un trabajo que ha tomado dos años, y mucho esfuerzo. Queremos que tenga una repercusión amplia, y la queremos continuar llevando a distintos escenarios”, afirmó.

Y si bien todavía no han anunciado fechas, la agrupación buscará no solo presentar la pieza en otros teatros de la urbe, sino llevarla a distintas ciudades y participar en festivales nacionales y extranjeros.

“La meta que tenemos, sin duda, es hacerla viajar y que pueda presentarse en otros sitios”, afirma.

Asociación Humboldt. Karina Defas// EXPRESO

Datos

Cuatro funciones de la puesta en escena se montarán esta semana y la próxima en el auditorio de la Casa Humboldt. Hoy, la obra se puede ver a las 20:00. La próxima semana, las funciones serán a esa hora el jueves, viernes y sábado. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web Buen Plan. El costo es de $ 12.