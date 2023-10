Sortear el escrutinio público, la ‘jugada’ reforzada de la política ecuatoriana

Una práctica que lacera la democracia. El quehacer político en Ecuador está cada vez más opacado, según analistas consultados por este Diario, por el constante intento de sus actores de sortear el escrutinio público y la lupa incisiva de los medios de comunicación.

De hecho, EXPRESO lo ha experimentado de primera mano con el presidenciable Daniel Noboa, quien ha rehuido a los constantes pedidos de entrevista de este medio, pese a que ya había concedido una en junio de 2023. La alternativa que da su equipo de campaña es que la misma se haga vía correo electrónico.

Del mismo modo, el reelecto alcalde del cantón Samborondón, Juan José Yúnez, ha optado por gestionar los pedidos de entrevista de este medio por correo electrónico. Esto pese a antes haber brindado varias entrevistas presenciales para conversar de su gestión.

Luisa González, presidenciable del correísmo, mantiene a EXPRESO en una lista de espera. ARCHIVO

Según el exsecretario de Comunicación y consultor político, Leonardo Laso, esta ‘jugada’ es cada vez más utilizada por los asesores. “Esto rompe el principio de rendición de cuentas de una autoridad o de quien aspira a serlo. Sin embargo, es lo que más recomiendan los consultores a sus ‘clientes’”, sostiene.

Además, sostiene que una de las principales razones por las cuales los actores políticos ceden ante esta recomendación es intentar no perjudicar su imagen ante la opinión pública. “Los consultores le dicen a los políticos qué hablar y qué no, a qué medio ir y a qué medio no ir porque lo podrían cuestionar. Así de simple”, acota.

Respecto a la alternativa híbrida de dar una entrevista vía boletín, Laso hace hincapié en que es un desplante disfrazado de voluntad y que, al carecer de repreguntas, se convierte en un publirreportaje del político o autoridad. “El periodismo tiene toda la razón de cuestionar estas prácticas, malas prácticas de los actores”, señala.

Comodidad Según Rocha, la sobre protección a los actores políticos devela la poca solvencia que tienen para responder a los cuestionamientos.

Sin embargo, para Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), el mayor afectado de estas “actitudes antidemocráticas” es la ciudadanía que pierde la oportunidad de conocer, con sus errores y aciertos, y evaluar a sus autoridades y a los actores políticos que aspiran a serlo en un futuro.

“Esto es resultado de la falta de formación política y de conocer las consecuencias que tendrían responder a preguntas que podrían resultar incómodas”, dice y recuerda que, tanto la prensa como la ciudadanía, está en su derecho de exigir respuestas, más aún cuando se trata de la cosa pública.

Asimismo, indica que estas prácticas “deja en evidencia lo poco transparentes que son” y que esto debería ser un tema a valorar en aquellos actores políticos que aspiran a un cargo público. “Son gente que no creen en la democracia, que desde su visión quieren tener el control y peor si llegan al poder”, dice.

Juan José Yúnez, por su parte, ahora solo acoge las entrevistas por correo electrónico. archivo

En el caso puntual de los candidatos a la Presidencia de la República, Laso precisa que, aunque está en su derecho elegir a dónde ir y a qué medios atender, también recuerda que el principio de transparencia es lo que debe primar en ellos. Sobre todo porque aspiran a la más alta magistratura del país.

Incluso señala que se replica en otros lados. “En Argentina, el candidato presidencial Sergio Massa tiene un asesor de los que solo mira la conveniencia de su cliente”, dice. Además, recuerda que el presidenciable argentino, Javier Milei, canceló una entrevista pactada con Fernando del Rincón, de CNN en Español.

Rocha, por su parte, considera que la potestad de los políticos de decidir a dónde ir o cómo responder no los exime de su responsabilidad de transparentar su pensamiento y antecedentes. La normalización del pluralismo, según sigue, es la mejor forma de aclarar el panorama.

