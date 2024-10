Sonsoles García: "No me prestaré a juegos políticos ni campañas de desprestigio"

La exministra de Producción, Sonsoles García, desmintió este 20 de octubre de 2024 información presuntamente relacionada al juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, recientemente acogido por la Asamblea Nacional.

A través de su cuenta de X, la exministra García replicó imágenes de partes de documentos ilegibles que probarían un supuesto "canje entre Noboa y el Partido Social Cristiano (PSC)", según se lee en uno de ellos.

"Estos documentos que está circulando por la redes no son documentos oficiales del Ministerio de Producción, ni tampoco los he visto antes. No me voy a prestar a juegos políticos ni campañas de desprestigio contra nadie", publicó la exministra García junto a las imágenes de documentos.

José Serrano señala que supuesto canje es por Mónica Palencia

Antes de la publicación de Sonsoles García, el exministro del correísmo, José Serrano, compartió en su cuenta de X los mismos documentos, pero señalando que probarían un supuesto "canje" entre el Gobierno y el Partido Social Cristiano por el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.

"Mientras se produce un atentado contra el hijo de un candidato presidencial (Jimmy Jairala) y el gobierno está mutis por el foro, Noboa hace “canje” con el PSC para salvar a su ministra de la inseguridad", publicó Serrano.

Según Serrano, los documentos mostrarían que el PSC estaría exigiendo impunidad para los buques pesqueros del hijo de Jaime Nebot, supuestamente relacionados a la pesca ilegal en Galápagos, a cambio de salvar a Palencia de su posible censura y destitución.

Serrano incluso sostiene que la exministra Sonsoles García habría sido quien, antes de renunciar al Ministerio de Producción, habría puesto en circulación el documento que detallaba estas sanciones y el nombre de los buques; afirmación que ha sido negada por la exministra.

Estos documentos que está circulando por la redes NO son documentos oficiales del Ministerio de Producción, ni tampoco los he visto antes.



No me voy a prestar a juegos políticos ni campañas de desprestigio contra nadie. pic.twitter.com/Gjhtkm8Ney — Sonsoles García (@SonsolesGOk) October 20, 2024

Mónica Palencia dice que tendrá "votos de conciencia" en su juicio político

En entrevista con Diario EXPRESO, la ministra del Interior, Mónica Palencia, respondió a los rumores alrededor de la supuesta relación entre la salida de la exministra Sonsoles García y su juicio político.

"Lo que conozco y estoy segura es que los votos que yo voy a tener son votos en conciencia", señaló Palencia e hizo hincapié en que las conversaciones legítimas que hay alrededor de su juicio político tienen como límite la ética.

Además, sostuvo que "si me tengo que ir, me iré con la frente bien en alto. Y si me tengo que quedar, me quedaré ratificando el compromiso de servicio y mi total y absoluta lealtad al Gobierno".

