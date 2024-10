Palencia sobre su juicio político "Tengo algo personal contra la narcopolítica"

Luego de que la Comisión de Fiscalización no logró consensos, el 17 de octubre de 2024 el Pleno de la Asamblea Nacional decidió, con 89 votos, que el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, continúe en el hemiciclo del Legislativo.

Sentada en su despacho en el Ministerio del Interior y sin novedades en su salud, la ministra Palencia atiende telemáticamente a Diario EXPRESO para conversar sobre su juicio político, las causales que le imputa el correísmo, su gestión en materia de seguridad y los preparativos para las elecciones generales de 2025.

- ¿Cómo tomó que la Asamblea Nacional decidiera continuar con su juicio político? Se pretende omitir la incursión a la Embajada de México.

- Como todas las cosas en mi vida, siempre con una finalidad patriótica. Este es el gran problema que tenemos, que acumularon un juicio político y al hacerlo se hizo un mal trabajo técnico porque no se podían acumular dos solicitudes con temas que no están siendo conexos. Yo tuve que defenderme del tema (de la) Embajada de México en la Comisión de Fiscalización y como vieron que me defendí bien y que no tenían pruebas, entonces ahora dicen que lo dejarán por fuera. No, señores. Ahora no me dejan por fuera nada porque no pueden. El Pleno no tiene facultades para excluir temas con los cuales yo fui a juicio político. Lo que quieren es echar tierra a la actitud antipatriótica y de falta de sentido nacional que se tuvo en la solicitud del juicio político en mi contra por el tema Embajada de México.

- Su juicio político ya tiene fecha y hay rumores de que la salida de Sonsoles García del Ministerio de Producción respondería a los diálogos del Gobierno por salvarla de una posible censura y destitución suya.

- Lo que conozco y estoy segura es que los votos que yo voy a tener son votos en conciencia. Lo digo porque por ahí salió a decir el asambleísta Leonardo Berrezueta, también mi interpelante, que estarían realizándose actos para la votación. Pues lo mismo le podría yo decir a él, porque tuve una votación de 89 asambleístas a favor de que continuara el juicio político. Es impresionante. Yo estoy totalmente convencida de que los límites siempre son los éticos. Estoy en el Gobierno de Daniel Noboa porque lo conozco en lo personal y sé que la Constitución y la ley son las que establecen los límites. Si me tengo que ir, me iré con la frente bien en alto. Y si me tengo que quedar, me quedaré ratificando el compromiso de servicio y mi total y absoluta lealtad al Gobierno.

- El correísmo dice que su juicio ya no es político, sino ciudadano. Sin embargo, también estamos a puertas de una elección. ¿Su cabeza sería un trofeo electoral para ellos?

- No quiero contestar las palabras de la asambleísta Cabezas porque si por ella pudiera, me pondría en una plaza pública y me lincharía. Lo que le he demostrado a ella ha sido estando cara a cara, mientras que ella habla cuando me voy yendo o en Facebook, cuando yo no estoy; y después me ponen (en sesión) online y me aplastan para no ser escuchada. Si es tan buena investigadora, que investigue el financiamiento de las campañas de la Revolución Ciudadana desde el 2009.

La gestión de Mónica Palencia en seguridad y el caso de Durán

- El correísmo le reclama una supuesta falta de gestión y resultados como ministra del Interior...

- No es lo mismo falta de gestión que falta de resultados. Tenemos un país complicado en materia de seguridad, no soy maga para poder evitar todo aquello que se dejó crecer durante años: el narcotráfico, la minería ilegal; pero hemos trabajado en todos los frentes. Por ejemplo, hemos construido algo inédito con el Bloque de Seguridad, hemos salvado vidas con nuestro plan operativo, el Plan Fénix, que tiene el carácter de secretísimo, pero existe.

- ¿Qué puede destacar?

A mí nadie me puede endilgar, como lo ha hecho la asambleísta Paola Cabezas, que he faltado a la ética y luego decir que esto no es personal. Por supuesto que es personal. Mónica Palencia Ministra del Interior

- Tenemos una reducción en los homicidios intencionales, hemos creado y fortalecido la figura del FICE, tenemos aprobado un crédito del Banco Interamericano por 155 millones de dólares y ya vamos en un 30 % más de incautación de droga con respecto al año 2023, que históricamente hemos incautado casi 200 toneladas. También tenemos vínculos de migración, la UAFE y mucho trabajo más.

- ¿Cómo eso se refleja en Durán, por ejemplo? Recientemente la Policía declaró que se cambiaría el modelo que se venía aplicando. ¿Qué falló?

- No es un nuevo modelo de gestión, es uno nuevo de servicio. Eso es todo. Palabras diversas. ¿Qué es lo que ha acontecido? Que disminuimos la presencia de la policía preventiva, justamente porque hay bandas enfrentándose, y aumentamos la presencia de la policía de reacción. Son grupos de intervención que están trabajando allá y que ya hace unos días tuvieron un éxito formidable con aprehensiones de personas claves, que no puedo adelantar.

- ¿Qué hace falta para que esa gestión se traduzca en una mejor percepción de seguridad por parte de la ciudadanía?

- Primero, ha pasado poco tiempo, ya que el peor año en seguridad fue 2023. Segundo, es muy difícil cuando todo el trabajo de seguridad ha sido víctima de un ataque feroz, de una comunicación clandestina de trolls. No vamos a negar también realidades sensibles y que todos vivimos. Yo me solidarizo con la población. Hay quienes dicen que este es un proyecto de 20 años y que yo para entonces probablemente no estaré con vida, pero eso no puedo responder a los ecuatorianos. Sí puedo decir que estamos poniendo lo mejor de nuestras capacidades, en coordinación absoluta con la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

La ministra Mónica Palencia que si se tiene que ir, lo hará con la frente en algo. Y si se queda en el Gobierno, ratificará su lealtad al presidente Daniel Noboa. CAPTURA DE VIDEO

Los preparativos para la seguridad de las elecciones de 2025

- La seguridad de las elecciones generales de 2025 es el próximo reto. ¿Cómo se está preparando para evitar más muertes de candidatos y ataques a autoridades?

- El Ministerio del Interior se prepara de la única manera posible, que es poniendo los controles adecuados a la Policía Nacional. Hemos interactuado en los vínculos de la Policía Nacional con la capacitación de la Dirección de Protección a Personas. Estamos muy satisfechos de la cantidad de colaboradores policiales que se encuentran ya capacitados en el servicio y están atendiendo las necesidades de los candidatos.

- ¿Qué garantía puede dar de que en 2025 no habrá un nuevo caso como el magnicidio de Fernando Villavicencio?

- La única garantía es que todos, absolutamente todos, nos unamos y tengamos una misma finalidad. He estado trabajando de la mano con la Policía, haciéndoles ver la importancia de que las capacitaciones sean especializadas y que cada uno conozca con claridad sus responsabilidades y finalidades. También hemos estado trabajando para evaluar 500 perfiles de extranjeros que podrían comprometer la seguridad nacional. Ese es un trabajo que se está realizando ahora en coordinación con otros entes de seguridad, porque lo que queremos es tener el máximo de seguridades para la población, y ello también tiene que ver con la presencia de ciertos extranjeros con antecedentes penales.

