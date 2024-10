Félix Wong: "PSC quiere que el juicio llegue al Pleno, pero no censurar" a Palencia

Para presionarlos, no para destituirla. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se pronunció este 18 de octubre sobre la decisión de una mayoría de la Asamblea Nacional que, con 82 votos a favor, apostó por llevar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, por un presunto incumplimiento de funciones en medio de un contexto de creciente inseguridad en el país. Wong aseguró que muchos de ellos no quieren destituirla, sino presionar al Gobierno Nacional.

"No estamos repartiendo nada; eso hace que nos quieran chantajear. Muchos de los ministros que votaron ayer por el juicio no votaron en contra de la ministra Palencia, solo quieren ver cómo nos van a apretar... Hay pedidos por todos lados, pero a palabras necias, oídos sordos", refirió Wong en una entrevista concedida este 18 de octubre a Radio Quito.

Sobre quiénes le han solicitado favores a cambio de apoyo, el ministro de Gobierno prefirió no dar detalles ni exponer a los presuntos 'chantajistas', pues indicó que "eso es gobernar con chismes, y eso no hago". Agregó que "no llegan a decirme en la cara, me mandan a sus emisarios".

El juicio político contra Palencia requería al menos 70 votos para avanzar y obtuvo 89 a favor de un total de 132 legisladores. Los apoyos provinieron principalmente del correísmo, el Partido Social Cristiano y el movimiento Construye, mientras que el oficialismo votó en contra con 40 votos.

EL PSC NO QUIERE CENSURAR A PALENCIA

Sobre la participación del Partido Social Cristiano (PSC) en la votación a favor del juicio político contra Palencia, el ministro de Gobierno señaló que el partido político "busca que el juicio llegue al Pleno, pero no censurarla. No creo. Que se debata, sí, pero no censurarla." Wong añadió que esa es la lectura que puede hacer y sostiene que lo que buscan es que el tema no muera en Fiscalización.

En ese contexto, el ministro Félix Wong señaló que el Gobierno Nacional hará todo lo que se tenga que hacer para defender en el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.

.@SofiaEspinRc mociona que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva: CONTINUAR con el #JuicioPolítico en contra de @Palencia3Monica, ministra del @MinInteriorEc, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa #LOFL,… pic.twitter.com/4qlF2KvgiL — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 17, 2024

